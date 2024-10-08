البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

الوكيل الإخباري- طرحت شركة البريد الأردني، إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية لعام 2024 تحت عنوان "150 عاما على تأسيس الاتحاد البريدي العالمي"، اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

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