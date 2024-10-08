البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

وبحسب بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، يأتي الإصدار بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ150 لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي، والذي يصادف 9 تشرين الأول في جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي.
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