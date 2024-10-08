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البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا
البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا
الثلاثاء، 08-10-2024 05:23 م

الوكيل الإخباري-    طرحت شركة البريد الأردني، إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية لعام 2024 تحت عنوان "150 عاما على تأسيس الاتحاد البريدي العالمي"، اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

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وبحسب بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، يأتي الإصدار بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ150 لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي، والذي يصادف 9 تشرين الأول في جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي.

 
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