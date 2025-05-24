البريد الأردني يطرح ختما تذكاريا بمناسبة عيد الاستقلال الـ79

وذكر البريد الأردني أنه لهواة جمع الطوابع ليتمكنوا من إرسال رسائلهم مختومة بتاريخ 25-5-2025، توثيقاً لهذا اليوم الوطني المميز.
وأشار إلى أنه غدا الأحد، بيع بطاقات بريدية ومطوية تذكارية في مكتب بريد مكة مول، ومكتب بريد عمان مول، بالإضافة إلى باص البريد الأردني الذي سيكون في منطقة اللويبدة، حيث سيتم توفير خدمة ختم الطوابع على الملفات والبطاقات.
وأضاف البريد الأردني أن هذه البطاقات والمطوية التذكارية تتوافر أيضًا في "بوث" البريد الأردني ضمن فعاليات معرض عمان الدولي للسيارات.
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