البريد الأردني يطرح طوابع بريدية بعنوان "تأهل الأردن إلى كأس العالم 2026"

الأحد، 31-05-2026 01:45 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة البريد الأردني عن طرح إصدار تذكاري جديد من الطوابع البريدية بعنوان "تأهل الأردن إلى كأس العالم 2026".اضافة اعلان


وبحسب بيان الشركة، الأحد، يأتي هذا الإصدار احتفاء بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني الأردني بتأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، كما يوثق هذه المناسبة الوطنية الرياضية الاستثنائية.

ويتكون الإصدار من طابعين تذكاريين صمما لتوثيق هذا الإنجاز الوطني، وتبلغ القيمة الإجمالية لمجموعة الطوابع (2.50 دينار).

ويبلغ سعر مغلف اليوم الأول للإصدار 3 دنانير، وسعر البطاقة البريدية التذكارية (بوست كارد) 1.40 دينار، كما يتوفر فولدر تذكاري خاص بالإصدار بسعر 20 دينارا وبكمية محدودة.

ويمكن للراغبين باقتناء هذا الإصدار مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، اعتبارا من 2 حزيران المقبل.
 
 


