البريد الأردني يطرح طوابع تذكارية بعنوان عمان عاصمة الشباب العربي 2025

الوكيل الإخباري- طرحت شركة البريد الأردني، إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية لعام 2025 بعنوان "عمان عاصمة الشباب العربي 2025".

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وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، يتكون الإصدار من 4 طوابع، وقيمة الفئة الواحدة للطابع 40 قرشا، بقيمة إجمالية 1.60 دينار، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة 2.10 دينار، وأيضا بوست كارد بقيمة 25 قرشا.



وجاء هذا الإصدار احتفاء باختيار عمان عاصمة للشباب العربي، وتزامنا مع تبني مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب هذا القرار خلال دورته الـ48 في العراق، واعتماده رسميا استجابة لطلب الأردن.