البريد الأردني يطرح طوابع تذكارية بعنوان عمان عاصمة الشباب العربي 2025

وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، يتكون الإصدار من 4 طوابع، وقيمة الفئة الواحدة للطابع 40 قرشا، بقيمة إجمالية 1.60 دينار، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة 2.10 دينار، وأيضا بوست كارد بقيمة 25 قرشا.
وجاء هذا الإصدار احتفاء باختيار عمان عاصمة للشباب العربي، وتزامنا مع تبني مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب هذا القرار خلال دورته الـ48 في العراق، واعتماده رسميا استجابة لطلب الأردن.
وبإمكان الراغبين بالحصول على هذا الإصدار مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين، علما بأن هذه الإصدارات متوفرة في: مكتب بريد جبل عمان، ومكتب بريد اللويبدة، ومكتب بريد وسط البلد ومكتب بريد العبدلي، ومكتب بريد اربد المركزي، ومكتب بريد مادبا المركزي، ومكتب بريد العقبة المركزي، ومكتب بريد جرش المركزي، ومكتب بريد البتراء، ومكتب بريد الكرك، ومكتب بريد عجلون، ومكتب بريد السلط، ومكتب بريد الفحيص، ومركز زوار جرش.
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