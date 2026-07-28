البريد الأردني يطرح مجموعة تذكارية جديدة

وبحسب بيان الشركة اليوم الثلاثاء، تأتي المجموعة في إطار جهود البريد المستمرة لتوثيق الإرث الوطني وإبراز ما تزخر به المملكة من معالم تاريخية وحضارية ذات قيمة ثقافية وسياحية.
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