البريد الأردني يطرح مجموعة تذكارية جديدة

الوكيل الإخباري- طرحت شركة البريد الأردني مجموعة تذكارية خاصة وجديدة من البطاقات التذكارية لعام 2026، احتفاء بالتراث المعماري والتاريخي العريق في الأردن.

اضافة اعلان