البريد الأردني يطلق حزمة خدمات إلكترونية نوعية واستراتيجية

وتشمل خدمات "الترجمة المعتمدة" بمختلف أنواعها وخدمات تجهيز طلبات التأشيرة وتوابعها من (خدمات تأمين السفر، خدمات حجوزات التذاكر والفنادق وخدمات التخمين العقاري) والتي ستقدمها مجموعة كنعان إنفستمنت عبر مختلف المكاتب البريدية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب، أن إطلاق هذه الخدمات يأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي والرؤية الاستراتيجية التطويرية للبريد الأردني التي تهدف إلى توسيع محفظة خدماته وتحويل فروعه إلى نقاط خدمة شاملة تخدم المواطن أينما كان، مشيرة إلى أن البريد الأردني، بما يمتلكه من خبرة عريقة وانتشار جغرافي كبير ومنصة وطنية رسمية موثوقة لتقديم خدمات نوعية تواكب احتياجات المواطنين وتطلعاتهم وتعكس التزام البريد الأردني بتقديم حلول حديثة ومتكاملة تساهم في رفع مستوى رضا المتعاملين، وتعزز الثقة المتنامية بدور البريد كمؤسسة وطنية فاعلة تسهم في تسهيل حياة المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
