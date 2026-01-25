البريد الأردني يطلق حزمة خدمات إلكترونية نوعية واستراتيجية

الوكيل الإخباري- أعلن البريد الأردني عن الإطلاق الرسمي لمجموعة من الخدمات الجديدة النوعية والإلكترونية، في خطوة جديدة تعكس دوره الوطني الريادي، وتطوير وتوسيع نطاق الخدمات البريدية والمالية والرقمية التي تقدمها المكاتب البريدية.

وتشمل خدمات "الترجمة المعتمدة" بمختلف أنواعها وخدمات تجهيز طلبات التأشيرة وتوابعها من (خدمات تأمين السفر، خدمات حجوزات التذاكر والفنادق وخدمات التخمين العقاري) والتي ستقدمها مجموعة كنعان إنفستمنت عبر مختلف المكاتب البريدية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.