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البريد الأردني يعلن بدء التحضير لطوابع 2027

ب
أرشيفية
 
الخميس، 11-06-2026 10:14 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة البريد الأردني، بالتعاون مع لجنة الطوابع البريدية، عن بدء التحضير لخطة إصدارات الطوابع التذكارية لعام 2027.

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وأكدت الشركة في بيان اليوم الخميس، أنه انطلاقًا من حرصها على إشراك المواطنين في رسم الملامح الثقافية والتاريخية لهذه الإصدارات، فإنها تدعوهم إلى تقديم مقترحاتهم وأفكارهم المبتكرة التي يطمحون إلى رؤيتها في إصدارات العام المقبل.


وأضافت، أن هذه الخطوة تهدف إلى إطلاق إصدارات متميزة تعكس عمق التطور الحضاري للمملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات والجوانب.


وأوضحت الشركة، أنها تستقبل المقترحات التي تشمل المجالات التالية: النواحي الثقافية والاجتماعية والسياحية، والمجالات الرياضية والإنسانية، والمناسبات الدولية الهامة ذات الأثر الإنساني أو العالمي.


واشترطت الشركة ألا تكون المواضيع المقترحة ذات علاقة بمنظمات دينية أو أحزاب سياسية أو مؤسسات أو منتجات تجارية أو أشخاص.


وحددت شركة البريد الأردني 5 تموز المقبل موعداً نهائياً لاستقبال المقترحات، على أن يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني الخاص بمدير مديرية المتحف والطوابع البريدية: [email protected]

 
 


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