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البريد الأردني يعلن عن فرص ذهبية للشباب الأردني .. رابط

البريد الأردني
البريد الأردني
 
الأحد، 13-07-2025 08:33 م
الوكيل الإخباري-   أعلن البريد الأردني، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص يستهدف الشباب الأردني، ضمن مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف"، الذي يُدار من قبل جمعية المهارات الرقمية.اضافة اعلان


ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتمكين 100 شاب وشابة من خلال تدريب مكثف لمدة 3 أشهر، يتبعه توظيف مباشر في قطاع البريد. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لدعم سوق العمل الرقمي، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب الأردني في مجالات واعدة.

وشهد البرنامج تحديثًا مهمًا هذا العام، حيث تم توسيع الفئة العمرية المستفيدة لتشمل من عمر 20 وحتى 35 عامًا بدلًا من 25، استجابة لطلبات واسعة من الراغبين في الاستفادة من البرنامج.

شروط الالتحاق تشمل:

أن يكون المتقدّم بين 20 و35 عامًا
حاصلًا على دبلوم أو بكالوريوس
غير مرتبط بعمل رسمي
حاصلاً على شهادة عدم محكومية

ويتميز البرنامج بـ:

تدريب مكثف على المهارات الرقمية والوظيفية
تأهيل احترافي لسوق العمل
توظيف فوري بعد انتهاء التدريب
ودعا البريد الأردني الشباب المهتمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر الرابط:

https://forms.gle/7iPvAvMLFuJdWKBd6
 
 
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