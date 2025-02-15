 
السبت 2025-02-15 01:29 م
 

البريد الأردني يفعّل 110 نوافذ بريدية في الوزارات والمؤسسات الحكومية

البريد الأردني
البريد الأردني
السبت، 15-02-2025 01:22 م

الوكيل الإخباري-   في إطار تحسين الخدمات وتسهيل الوصول إليها للمواطنين، باشر البريد الأردني في تفعيل نوافذ بريدية جديدة (110) نوافذ في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في كافة مناطق المملكة وذلك تنفيذاً لقرار دولة رئيس الوزراء.

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تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مستوى الخدمة البريدية وتقريبها من المواطنين في المؤسسات الحكومية والمناطق البعيدة أو النائية.

وتقدم النوافذ البريدية الجديدة كافة الخدمات البريدية والمالية والدفع الالكتروني بالإضافة إلى تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتوفير حلول مبتكرة تسهم في تسهيل الحياة اليومية.

 
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