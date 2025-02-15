البريد الأردني يفعّل 110 نوافذ بريدية في الوزارات والمؤسسات الحكومية

الوكيل الإخباري- في إطار تحسين الخدمات وتسهيل الوصول إليها للمواطنين، باشر البريد الأردني في تفعيل نوافذ بريدية جديدة (110) نوافذ في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في كافة مناطق المملكة وذلك تنفيذاً لقرار دولة رئيس الوزراء.

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