البريد الأردني يفعّل 110 نوافذ بريدية في الوزارات والمؤسسات الحكومية

وقالت الطيب إن من أبرز هذه الإنجازات في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع العام وتنفيذ قرارات الحكومة، فعل البريد الأردني 110 نوافذ بريدية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، بما ساهم في تسهيل وصول الخدمات للمواطنين ورفع كفاءة تقديمها ليكون البريد الأردني الذراع التنفيذي للخدمات الحكومية الإلكترونية.
وبينت أن البريد الأردني وسع محفظة خدماته الحكومية، من خلال إطلاق خدمة تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة غير الأردنية، وذلك بإرسال الوثائق المطلوبة لتجديد تصريح العمل من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، واستلام تصاريح العمل الصادرة عن مديريات العمل وإرسالها للعميل، في خطوة أسهمت في تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن المراجعين.
وأضافت الطيب إن البريد الأردني وقع اتفاقية تعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات لتقديم خدمة تسليم جوازات السفر الإلكترونية، مؤكدة أنها تمثل إنجازا وطنيا يعكس الجاهزية المؤسسية والدور المحوري للبريد الأردني في دعم مشاريع التحول الرقمي الحكومية.
كما عزز البريد الأردني شراكاته الدولية من خلال اتفاقية تعاون مع شركة "فيزا" العالمية، لتمكين منتفعي صندوق المعونة الوطنية من استلام مستحقاتهم عبر بطاقات "فيزا" مسبقة الدفع، وأطلق حزمة من البطاقات متعددة العملات (الدينار الأردني، الدولار الأميركي، اليورو)، لتسهيل عمليات الدفع للطلبة والعاملين خارج المملكة دون عمولات أو فوائد.
وفي المجال الثقافي، أقام البريد الأردني "معرض الطوابع العربي" لأول مرة في المملكة في حزيران 2025 في دائرة المكتبة الوطنية، بمشاركة 9 دول عربية وعدد من هواة جمع الطوابع.
وفي مجال التمكين الاجتماعي والتشغيل، أشارت الطيب إلى توقيع اتفاقية تعاون بين البريد الأردني وصندوق المعونة الوطنية في مجالات التدريب والتشغيل، إلى جانب إنشاء الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجيستك، وتدريب 100 شاب وشابة بتمويل من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالشراكة مع جمعية المهارات الرقمية، بهدف تأهيلهم لسوق العمل وتزويدهم بمهارات تقنية ورقمية وتجارية خلال 3 أشهر، مع توفير فرص توظيف مباشر بعد انتهاء التدريب.
وأضافت إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سفن إكس الإماراتية، حيث سيكون
وفي السياق ذاته، لفتت الطيب إلى تجديد عضوية الأردن في مجلس إدارة الاتحاد البريدي الأورومتوسطي للدورة 2026–2028، إلى جانب زيارة مدير عام المؤسسة السورية للبريد إلى البريد الأردني، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين.
وعلى صعيد الشراكات الاستراتيجية، أوضحت أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين البريد الأردني ومجموعة بريد الإمارات، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في قطاع البريد والخدمات اللوجستية، إلى جانب اتفاقيات مع وزارات الشباب، والاقتصاد الرقمي، والخارجية، ومذكرات تفاهم مع شركات متخصصة في التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.
