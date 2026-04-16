البريد الأردني يوقع اتفاقية تعاون لإطلاق محفظة البريد الرقمية

الوكيل الإخباري-    وقعت شركة البريد الأردني وشركة "يووالِت" المحفظة الإلكترونية المختصة في تقديم الحلول المالية الرقمية، اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق" محفظة البريد الرقمية" في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي في مختلف محافظات المملكة.

وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الخميس، وقع الاتفاقية مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب والرئيس التنفيذي لشركة "يووالِت" الدكتور علاء النشيوات وبحضور رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود.


وبموجب هذه الشراكة، ستوفر "يووالِت" منصتها الرقمية المرخصة والآمنة، والمتوافقة مع تعليمات البنك المركزي الأردني، لتشغيل محفظة البريد الأردني الرقمية، بما يضمن الامتثال التنظيمي واستمرارية الخدمة وحماية بيانات العملاء وفق أعلى معايير الأمن السيبراني.

 
 


