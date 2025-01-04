البريد الاردني يشارك في معرض جدة للطوابع والعملات 2025

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الوكيل الإخباري- يشارك البريد الأردني في معرض الطوابع الدولي السادس الذي نظمته الجمعية السعودية لهواة العملات في مدينة جده بالمملكة العربية السعودية بالفترة 1/1/2025 الى 6/1/2025 في مركز الصيرفي ميجا مول بحضور مجموعة من المشاركين من ممثلي المؤسسات البريدية وجمعيات هواة الطوابع. اضافة اعلان





ويهدف المعرض الى تشجيع ونشر هواية جمع الطوابع البريدية ونشرها على مستوى عربي ودولي ويمثل شركة البريد الاردني السيدة روان الحسامية من قسم هواة الطوابع في شركة البريد الاردني.