البريزات يبحث تعزيز التعاون السياحي مع منظمة السياحة العالمية في مدريد

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، مع مدير إدارة الأعضاء المنتسبين في منظمة السياحة العالمية أيون فيلكو، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال السياحي، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي يشهدها القطاع، بالإضافة إلى استعراض التحديات الراهنة والحلول المقترحة والجهود المتبادلة لدعم السياحة المستدامة.

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وجرى اللقاء، في مقر المنظمة بالعاصمة الإسبانية مدريد، في إطار تعزيز العلاقات الدولية وتوسيع آفاق التعاون السياحي.



وأوضح البريزات الأثر الناجم عن عدم الاستقرار الإقليمي على السياحة في الأردن وخصوصًا في البترا التي فقدت 74% من زوارها الأجانب في عام 2024 مقارنة بعام 2023.



وأكد، أهمية الدور الذي تلعبه منظمة السياحة العالمية في توجيه السياسات السياحية وتعزيز التبادل والخبرات بين الدول والأعضاء المنتسبين، مشيدًا بالشراكة القائمة بين المنظمة وسلطة إقليم البترا، التي انضمت كعضو منتسب منذ عام 2023، مشيراً إلى أن هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة لدعم السياحة في البترا والترويج لها على المستوى العالمي.



من جانبه، رحب فيلكو بالتعاون مع السلطة، مشيدًا بجهود الأردن في تعزيز السياحة الثقافية والتراثية، ومؤكدًا استعداد المنظمة لدعم المبادرات التي تسهم في تنمية الوجهات السياحية وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية.