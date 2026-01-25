الإثنين 2026-01-26 12:20 ص

البريزات يبحث وشركة السمنة الحقلية دراسة مسوحات التنوع الحيوي في البترا

سلطة إقليم البترا
سلطة إقليم البترا
 
الأحد، 25-01-2026 11:41 م

الوكيل الإخباري-    بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات خلال اجتماع اليوم الاحد، مع مدير عام شركة السمنة الحقلية للاستشارات البيئية يزن قرشي، ملف دراسة مسوحات التنوع الحيوي في إقليم البترا للعام 2026 تمهيدا لإطلاقها.

وأكد البريزات خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس المفوضين، والمدير التقني ليث المغربي، أن دراسات التنوع الحيوي ستسهم في توفير قاعدة بيانات علمية دقيقة ومحدثة حول المكوّنات البيئية في إقليم البترا، وبما يعزز جهود حماية الأنواع النباتية والحيوانية، خاصة المهددة منها، ودعم جهود الحفاظ عليها وفقاً لأسس علمية متقدمة.

وأشار الى هذه المسوحات ستغني المسارات السياحية التي تم تطويرها في الموقع الأثري بالبترا من ناحية إضافة معلومات التنوع الحيوي سواء أكان النباتي أم حيواني والجيولوجي لإغناء معرفة الزائر بهذه المسارات.

 
 


