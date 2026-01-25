البريزات يبحث وشركة السمنة الحقلية دراسة مسوحات التنوع الحيوي في البترا

وأكد البريزات خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس المفوضين، والمدير التقني ليث المغربي، أن دراسات التنوع الحيوي ستسهم في توفير قاعدة بيانات علمية دقيقة ومحدثة حول المكوّنات البيئية في إقليم البترا، وبما يعزز جهود حماية الأنواع النباتية والحيوانية، خاصة المهددة منها، ودعم جهود الحفاظ عليها وفقاً لأسس علمية متقدمة.
وأشار الى هذه المسوحات ستغني المسارات السياحية التي تم تطويرها في الموقع الأثري بالبترا من ناحية إضافة معلومات التنوع الحيوي سواء أكان النباتي أم حيواني والجيولوجي لإغناء معرفة الزائر بهذه المسارات.
