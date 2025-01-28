البريزات يترأس اجتماعاً لبحث استعداد البترا لعودة السياحة

الوكيل الإخباري- ترأس رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً عُقد في السلطة مع جميعة الأدلاء السياحيين في البترا، والجهات الأمنية، لبحث الاستعدادات لعودة السياحة في البترا، ومناقشة التحديات، والأمور التنظيمية.

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وحضر اللقاء متصرف لواء البترا سطام المجالي، ومدير شرطة غرب معان العميد هشام الشمايلة، ومفوض إدارة شؤون المحمية والسياحة المهندس يزن محادين، رئيس شعبة شرطة سياحة الجنوب المقدم أمين شديفات، وممثل جمعية الأدلاء السياحيين حمزة الهلالات وعدد من الأدلاء السياحيين، والمدراء المعنيين في السلطة.



وقال البريزات إن السلطة ماضية ومستمرة بتطبيق خطة سيادة القانون والتنمية في البترا داخل وخارج الموقع الأثري، لضمان الحفاظ على البترا كموقع أثري تاريخي وأحد مواقع التراث العالمي، واستمرار زيارة السائح للبترا دون أي منغصات أو معيقات.



وأوضح أن السلطة سترفع جاهزيتها لاستقبال الموسم السياحي المقبل وسط التوقعات بعودة الحركة السياحية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، بما يضمن سلاسة الحركة وتقليل الازدحام لتحقيق تجربة مريحة للزوار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة بما فيها خدمات الدلالة السياحية، وخدمات النقل، والخيول والإبل، وغيرها.



وأشار إلى ضرورة تكاثف الجهود للنهوض بالواقع السياحي بالبترا بما يليق بالمكانة المميزة التي تتمتع بها على خارطة السياحة العالمية، ويعكس الصورة الحضارية عن أبناء البترا والأردنيين بشكل عام أمام الزوار.



وأكد البريزات أنه سيتم تفعيل دور المراقبين، بالإضافة إلى الشرطة السياحية حول وفي مركز زوار البترا، ومتحف بترا، وكافة المواقع لمنع المخالفات ومحاولات استغلال السياح، ومنع دخول غير المصرح لهم بالعمل بالموقع الأثري.