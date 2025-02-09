البريزات يتفقد المواقع الأثرية والأمنية في البترا

الوكيل الإخباري- - تفقد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التَّنموي السّياحي، الدكتور فارس البريزات، اليوم الاحد، العديد من المواقع الأثرية في البترا، ضمن جهود السلطة لضمان جاهزية استقبال الزوار.

اضافة اعلان



واطلع البريزات على مستوى جاهزية الموقع الأثري والخدمات المقدمة للزوار، والتأكد من سلامة المسارات داخل الموقع، وكذلك جاهزية المرافق العامة لاستقبال الزوار مع زيادة المؤشرات لارتفاع أعداد الزوار خلال الفترة المقبلة.