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البريزات يتفقد المواقع الأثرية والأمنية في البترا

مدينة البترا
البترا
الأحد، 09-02-2025 07:56 م

الوكيل الإخباري-   - تفقد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التَّنموي السّياحي، الدكتور فارس البريزات، اليوم الاحد، العديد من المواقع الأثرية في البترا، ضمن جهود السلطة لضمان جاهزية استقبال الزوار.

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واطلع البريزات على مستوى جاهزية الموقع الأثري والخدمات المقدمة للزوار، والتأكد من سلامة المسارات داخل الموقع، وكذلك جاهزية المرافق العامة لاستقبال الزوار مع زيادة المؤشرات لارتفاع أعداد الزوار خلال الفترة المقبلة.


واشتملت الجولة زيارة المواقع الأمنية المتواجدة في المحمية، للإطلاع على جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي حالات طارئة قد تنشأ.

 
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