البريزات يتفقد المواقع الأثرية والأمنية في البترا

واطلع البريزات على مستوى جاهزية الموقع الأثري والخدمات المقدمة للزوار، والتأكد من سلامة المسارات داخل الموقع، وكذلك جاهزية المرافق العامة لاستقبال الزوار مع زيادة المؤشرات لارتفاع أعداد الزوار خلال الفترة المقبلة.
واشتملت الجولة زيارة المواقع الأمنية المتواجدة في المحمية، للإطلاع على جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي حالات طارئة قد تنشأ.
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