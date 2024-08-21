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البر والإحسان تسلم 300 حقيبة مدرسية لطلبة الكفرين

حقيبة مدرسية
حقائب مدرسية
الأربعاء، 21-08-2024 02:54 م

الوكيل الإخباري-    سلمت حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) اليوم الأربعاء، 300 حقيبة مدرسية تبرع من نادي اونرويل عمان لطلبة مدرسة حي السراهدة الأساسية المختلطة في منطقة الكفرين بمحافظة البلقاء.

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وجاء تسليم المساعدات، بحسب بيان للحملة، في إطار الجهود المتواصلة لحملة البر والإحسان بالتعاون مع شركائها لمساعدة الأسر العفيفة وطلبة المدارس في مختلف مناطق المملكة، والمساهمة في الجهود الوطنية لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للأسر العفيفة.

وجرى خلال فعاليات الحملة تقديم كولرات مياه تبرع بها نادي اونرويل لمدارس الرامة الثانوية المختلطة الشاملة، والجواسرة الثانوية الشاملة المختلطة، والجوفة الأساسية المختلطة، وحي السراهدة الأساسية المختلطة.


كما أعلن النادي عن تبرعه بمساعدات جديدة تشمل شراء خزاني مياه جديدين لمدرسة السراهدة، وزي مدرسي لطالبات المدرسة تم إنتاجها في مركز الكفرين للتدريب الذي تبرع له النادي أيضا بالأقمشة والخيوط اللازمة.


وتبرع النادي كذلك بإنشاء مظلة لساحة اصطفاف الطلبة في مدرسة الجوفة لوقايتهم من حرارة الشمس، ودراسة إمكانية إنشاء بيت بلاستيكي في مدرسة السراهدة للاستخدام الزراعي.

gnews

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