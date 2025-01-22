"البر والإحسان" وشركة تطوير العقبة تنفدان حملة شتاء دافئ

الوكيل الإخباري- نفذت حملة والبر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) بدعم من شركة تطوير العقبة، اليوم الأربعاء، حملة "شتاء دافئ".

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وتضمنت فعاليات الحملة، التي نظمت في مركز الأميرة بسمة للتنمية بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج، وعضو اللجنة العليا للحملة عبد الرحيم البقاعي، والمدير التنفيذي للشؤون المؤسسية في شركة تطوير العقبة خالد علاوي وعدد من الشركاء، عرضا حول تدخلات الحملة وبرامجها ومبادراتها التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



واستمع الحضور لشرح حول تدخلات الحملة وبرامجها ومبادرة اللجان الشبابية ضمن مشروع "شراكة".