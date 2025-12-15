الإثنين 2025-12-15 11:21 ص

البشير: نجاح عملية زراعة كلية نوعية رغم التحديات المناعية لمريضة تعاني فشلا كلويا مزمنا

مستشفيات البشير
مستشفيات البشير
الإثنين، 15-12-2025 09:57 ص

الوكيل الإخباري-   في سابقة تُسجَّل لأول مرة على مستوى وزارة الصحة، أعلنت إدارة مستشفيات البشير عن نجاح عملية زراعة كلية نوعية لمريضة تعاني من الفشل الكلوي المزمن، رغم التحديات المناعية الكبيرة المتمثلة في إيجابية الأجسام المضادة، وإيجابية فحص الـ Crossmatch، وإيجابية فحص الـ DSA.

اضافة اعلان


وحسب بيان للمستشفى، اليوم الاثنين، خضعت المريضة لبروتوكول متقدم لإزالة الأجسام المضادة (Desensitization) داخل مستشفيات البشير، باستخدام أحدث التقنيات العلاجية المعمول بها عالميًا، ما أسهم في خفض مستويات التحسس المناعي والوصول إلى الحد الآمن لإجراء عملية الزراعة.


وأُجريت العملية بنجاح كامل على يد فريق زراعة الكلى في مستشفيات البشير، تحت إشراف استشاري أمراض وزراعة الكلى الدكتور وليد الحلبي، رئيس قسم الأمراض الباطنية وفروعها في إدارة مستشفيات البشير، مع تسجيل استقرار ممتاز في وظائف الكلية المزروعة بعد العملية.


وأضافت المستشفى إن هذا الإنجاز الطبي النوعي يأتي بدعم مباشر ومتابعة حثيثة من وزارة الصحة الأردنية، وفي إطار رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز قدرات المستشفيات الحكومية وتمكينها من تقديم خدمات زراعة الأعضاء والرعاية التخصصية عالية التعقيد وفق أعلى المعايير العالمية، وبما ينسجم مع خطط الوزارة لتوطين العلاجات المتقدمة داخل المملكة.


ويُعد هذا النجاح خطوة نوعية تُعزّز مكانة مستشفيات البشير ووزارة الصحة كمراكز متقدمة في تقديم خدمات زراعة الأعضاء والرعاية التخصصية المعقدة.


وأكد مدير عام إدارة مستشفيات البشير، الدكتور علي العبداللات، استمرار البشير في تطوير برامج زراعة الأعضاء وتوفير أحدث البروتوكولات العلاجية، وبالتكامل مع وزارة الصحة الأردنية، لخدمة المرضى بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

شارك وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم السبت، في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، والتي خُصص جدول أعمالها لمناقشة انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقر

أخبار محلية وزير العمل يتلقي وفدا من النقابة العامة للعاملين بالبترول المصرية

الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

عربي ودولي كالاس تتحدث عن أسبوع حاسم على صعيد تمويل أوكرانيا في حربها مع روسيا

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يلتقي نظيره الصيني في عمّان الاثنين

جل الأعمال والملياردير الأميركي إيلون ماسك

عربي ودولي ماسك ينشر قائمة الدول الأكثر توقيفا لمعلقين على الإنترنت

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي %13 من شكاوى عملاء شركات التأمين تتم تسويتها "وديا"

ت

فيديو منوع باع هذا الرجل سيارته بعد 34 عامًا ولم يستطع حبس دموعه 😢💔!

اى

فيديو منوع طفلة في الثانية من عمرها تُثير الإعجاب بعدما صنعت لنفسها وجبةً صحية ونظّفت بعدها 😍👏!

م

فيديو منوع أب يستقبل ابنته بعد عودتها من شهر العسل❤️🥺



 






الأكثر مشاهدة