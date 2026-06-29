البصول: مستشفى الجامعة يدعم بيئة التدريب وجودَة الرعاية

الوكيل الإخباري- التقى مدير عام مستشفى الجامعة الأردنيّة الدكتور نادر البصول، اليوم الاثنين، الأطباء المقيمين الجدد من مستوى السنة الأولى في برنامج الإقامة للعام الأكاديمي (2026-2027)، وذلك ضمن البرنامج التعريفي الذي تنظمه شعبة التعليم والتدريب والتطوير الطبي المستمر، بحضور عميد كليّة الطب الدكتور أيمن وهبه، ونائب المدير العام للشؤون الطبيّة الدكتور سامي أبو حلاوة، ونائب عميد كلية الطب لشؤون الدراسات العُليا الدكتور نافذ أبو طربوش ومساعد المدير العام لشؤون التعليم والتدريب والتطوير الدكتورة رندة فرح.

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وأكد البصول أنّ هذه المرحلة تُمثّلُ فرصةً حقيقيّة لبناء المهارات العِلميّة والسريريّة وصقلِها، إلى جانب استيفاء متطلبات البورد الأردنيّ والاختصاص العالي، لافتًا إلى أنّ المريض هو محور العمليّة العلاجيّة، وأنّ تقديم الرعاية الطبيّة والإنسانيّة مسؤوليّة وأمانة تفرِضُها أخلاقيّات المهنة، داعيًا إلى العمل بروح الفريق، وتعزيز التواصل الفعّال مع المرضى وذويهم.



وشدد على حرص إدارة المستشفى على توفير بيئةٍ تدريبيّةٍ داعِمة، مُشيرًا إلى تحديث سكن الأطباء المقيمين بما يُسهِم في توفير بيئةٍ أكثرَ راحة، إلى جانب الاهتمام بصحّتهم النفسيّة، بما يُمكّنهم من أداء رسالتهم وإتمام فترةِ تدريبهِم على أكمل وجه.



من جانبه، أكد وهبه، أهميّة الالتزام بالهرم الوظيفي واحترام التسلسل الإداريّ والمهنيّ، مُشيرًا إلى أنّ نجاح الرعاية الصحيّة يقوم على تكامُل أدوار جميع أفراد الفريق الطبيّ.



وشدد على أهميّة التوثيق الدقيق للإجراءات الطبيّة والعِلاجيّة والاستشارات، والاهتمام بالبحث العِلميّ باعتباره أحد متطلبات التخرج، داعيًا الأطباء إلى الانخراط في الفِرَق البحثيّة منذ السنة الأولى لاكتساب الخِبرة العِلميّة والبحثيّة.



بدوره، أشار أبو حلاوة، إلى أنّ مستشفى الجامعة الأردنيّة سيكون الداعم الرئيس للأطباء المقيمين طيلة فترة تدريبهم، مُشيرًا إلى أهميّة التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف التخصصات بما يضمن تقديم أفضل رعاية مُمكنة للمرضى.



من جهتها، أوضحت فرح، أنّ البرنامج التعريفيّ يهدِفُ إلى تهيئة الأطباء المُقيمين لبدء مسيرتهم التدريبيّة وِفقَ أفضل المُمارسات والمعايير المهنيّة، داعيةً إلى الاستفادة من الفرص التعليميّة، والالتزام بمعايير الجودَة وسلامة المرضى، والتقيّد بأنظمة وتعليمات التدريب والمُشاركة الفاعِلة في الأنشطة العِلميّة.