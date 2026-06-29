البصول: مستشفى الجامعة يدعم بيئة التدريب وجودَة الرعاية

وأكد البصول أنّ هذه المرحلة تُمثّلُ فرصةً حقيقيّة لبناء المهارات العِلميّة والسريريّة وصقلِها، إلى جانب استيفاء متطلبات البورد الأردنيّ والاختصاص العالي، لافتًا إلى أنّ المريض هو محور العمليّة العلاجيّة، وأنّ تقديم الرعاية الطبيّة والإنسانيّة مسؤوليّة وأمانة تفرِضُها أخلاقيّات المهنة، داعيًا إلى العمل بروح الفريق، وتعزيز التواصل الفعّال مع المرضى وذويهم.
وشدد على حرص إدارة المستشفى على توفير بيئةٍ تدريبيّةٍ داعِمة، مُشيرًا إلى تحديث سكن الأطباء المقيمين بما يُسهِم في توفير بيئةٍ أكثرَ راحة، إلى جانب الاهتمام بصحّتهم النفسيّة، بما يُمكّنهم من أداء رسالتهم وإتمام فترةِ تدريبهِم على أكمل وجه.
من جانبه، أكد وهبه، أهميّة الالتزام بالهرم الوظيفي واحترام التسلسل الإداريّ والمهنيّ، مُشيرًا إلى أنّ نجاح الرعاية الصحيّة يقوم على تكامُل أدوار جميع أفراد الفريق الطبيّ.
وشدد على أهميّة التوثيق الدقيق للإجراءات الطبيّة والعِلاجيّة والاستشارات، والاهتمام بالبحث العِلميّ باعتباره أحد متطلبات التخرج، داعيًا الأطباء إلى الانخراط في الفِرَق البحثيّة منذ السنة الأولى لاكتساب الخِبرة العِلميّة والبحثيّة.
بدوره، أشار أبو حلاوة، إلى أنّ مستشفى الجامعة الأردنيّة سيكون الداعم الرئيس للأطباء المقيمين طيلة فترة تدريبهم، مُشيرًا إلى أهميّة التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف التخصصات بما يضمن تقديم أفضل رعاية مُمكنة للمرضى.
من جهتها، أوضحت فرح، أنّ البرنامج التعريفيّ يهدِفُ إلى تهيئة الأطباء المُقيمين لبدء مسيرتهم التدريبيّة وِفقَ أفضل المُمارسات والمعايير المهنيّة، داعيةً إلى الاستفادة من الفرص التعليميّة، والالتزام بمعايير الجودَة وسلامة المرضى، والتقيّد بأنظمة وتعليمات التدريب والمُشاركة الفاعِلة في الأنشطة العِلميّة.
وتضمّنَ البرنامج التعريفيّ محاورَ تدريبيّة متخصّصة شمِلَت أنظمة برنامج الاختصاص العالي، وسياسات الإشراف الطبيّ، أخلاقيّات مهنة الطب، قانون المسؤوليّة الطبيّة، آليّات التعامل معَ حالات الإساءة والإهمال الطبيّ والعنف الأُسري، إلى جانب إدارة الأدوية ومبادئ الجودة والسجلات الطبيّة، أساسيّات مُكافحة العدوى، السلامة العامة، ومهارات التواصل الفعّال وآليّات إيصال الأخبار السيّئة، وبما يُسهِمُ في إعداد الأطباء المقيمين للانطلاق في برامجهم التدريبيّة بكفاءةٍ ومهنيّة.
-
أخبار متعلقة
-
منتخب السلة يكتسح العراق ويحافظ على صدارة مجموعته في تصفيات المونديال
-
مندوبا عن ولي العهد.. وزير الشباب يرعى إطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء
-
طاقم تحكيم أردني يدير مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في المونديال
-
الخارجية توضح تفاصيل العثور على جثمان مواطنة أردنية تحت الأنقاض في فنزويلا
-
قائد فريق الإنقاذ الأردني في فنزويلا: انتشلنا 11 جثة ونواصل البحث عن ناجين
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الزبن/ بني صخر
-
سفراء يطلعون على عدد من التجارب السياحية في وادي رم
-
مذكرة تفاهم لدعم تمكين المرأة اقتصاديا في إقليم البترا