البطالة في الأردن.. ارتفاع للذكور وانخفاض للإناث (تفاصيل)

بلغ معدل البطالة عند الذكور 18.9% خلال الربع الثاني من عام 2024 بانخفاض مقداره 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.
وبلغ معدل البطالة بين الاناث 31.0% خلال الربع الثاني من عام 2024 بارتفاع مقداره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.
وبمقارنة معدل البطالة للربع الثاني من عام 2024 مع الربع الأول للعام 2024 يتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 1.5 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 3.7 نقطة مئوية.
وبلغ معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي) 25.0% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.
وكان 47.5% من المشتغلين مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و9.4% ثانوي و42.5% أعلى من الثانوي.
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