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البطالة في الأردن.. ارتفاع للذكور وانخفاض للإناث (تفاصيل)

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 01-09-2024 11:30 ص

الوكيل الإخباري-   أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الثاني من عام 2024.

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وبلغ معدل البطالة 21.4% خلال الربع الثاني من عام 2024 بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2023، وبثباته مقارنة مع الربع الأول من عام 2024.


بلغ معدل البطالة عند الذكور 18.9% خلال الربع الثاني من عام 2024 بانخفاض مقداره 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.


وبلغ معدل البطالة بين الاناث 31.0% خلال الربع الثاني من عام 2024 بارتفاع مقداره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.


وبمقارنة معدل البطالة للربع الثاني من عام 2024 مع الربع الأول للعام 2024 يتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 1.5 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 3.7 نقطة مئوية.



وبلغ معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي) 25.0% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وكان 47.5% من المشتغلين مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و9.4% ثانوي و42.5% أعلى من الثانوي.

 

وبلغت نسبة المشتغلين بأجر 84.4% منها (%82.0 للذكور مقابل 95.9% للإناث).

 

أما قوة العمل: (المشتغلون والمتعطلون) فبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 33.9% ذلك للربع الثاني من عام 2024، مقارنة مع 33.0% وذلك للربع الثاني من عام 2023 بزيادة مقدارها 0.9%.

 

وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للذكور 53.6% للربع الثاني من عام 2024 مقارنة مع 53.0% للربع الثاني من عام 2023 بزياده مقدارها 0.6%.

 

وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث 13.9% وذلك للربع الثاني من عام 2024 مقارنة مع 13.8% للربع الثاني من عام 2023، حيث يلاحظ ارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة بمقدار 0.1 نقطة مئوية، علما بأن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية 20.0%. بلغت نسبة العاملات في القطاع الحكومي إلى إجمالي العاملين في هذا القطاع 22.0%.

 

وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 56.2% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 9.7% للإناث.

 

وأشارت النتائج إلى أن 74.4% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 36.9% بين الذكور.

 

 
gnews

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