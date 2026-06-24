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البطاينة والسعايدة يتفقدان جاهزية محطة ماركا لمواجهة أحمال الصيف الكهربائية

البطاينة والسعايدة يتفقدان جاهزية محطة ماركا لمواجهة أحمال الصيف الكهربائية
البطاينة والسعايدة يتفقدان جاهزية محطة ماركا لمواجهة أحمال الصيف الكهربائية
 
الأربعاء، 24-06-2026 02:06 م

الوكيل الإخباري-    تفقد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، سفيان البطاينة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، اليوم الأربعاء، محطة تحويل ماركا (132/33 ك.ف)، للاطلاع على جاهزية المحطة للتشغيل خلال فصل الصيف وموجات الحر المتوقعة، ومستوى الأحمال على المحطة.

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واستمع البطاينة والسعايدة، بحضور عدد من مساعدي المدير العام وكوادر الشركة المعنية، إلى إيجاز حول الوضع التشغيلي للمحطة، حيث سجلت خلال صيف العام الماضي أحمالا وصلت إلى (192 م.واط)، وهو حمل أعلى من الاستطاعة المركبة للمحطة البالغة (188 م.ف.أ)، ما استدعى اتخاذ إجراءات تشغيلية لضمان بقاء الأحمال ضمن الحدود الآمنة واستمرارية التزويد الكهربائي.


واستنادا إلى خطط الشركة الرامية إلى تعزيز القدرة الاستيعابية للمحطة، تم إضافة محول جديد باستطاعة (80 م.ف.أ) إلى محطة تحويل ماركا وتركيبه فيها كمحول إضافي، بهدف رفع موثوقية التشغيل وتعزيز جاهزية الشبكة لمواجهة أحمال الصيف الحالي والذروات المستقبلية.

 
 


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