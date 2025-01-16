البطاينة يؤكد ضرورة الاسراع بإنجاز مشروع محطة تحويل جرش الصناعية

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، اليوم الخميس، ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع محطة تحويل جرش الصناعية وتقليص الفترة المتبقية قدر الإمكان.

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