البطاينة يؤكد ضرورة الاسراع بإنجاز مشروع محطة تحويل جرش الصناعية

وبحسب بيان للشركة، اطلع البطاينة، على سير الأعمال في المشروع، برفقة مدير شركة كهرباء توزيع إربد، وحضور مساعد المدير العام للتخطيط والتزويد بالجملة، ومساعد المدير العام للشؤون الإدارية وكوادر إدارة مشاريع النقل، داعيا إلى ضرورة التدخل للبدء بأعمال التركيبات الكهربائية، بما لا يؤثر على الأعمال المدنية.
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