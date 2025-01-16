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البطاينة يؤكد ضرورة الاسراع بإنجاز مشروع محطة تحويل جرش الصناعية

شركة الكهرباء الوطنية
شركة الكهرباء الوطنية
الخميس، 16-01-2025 06:53 م

الوكيل الإخباري-    أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، اليوم الخميس، ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع محطة تحويل جرش الصناعية وتقليص الفترة المتبقية قدر الإمكان.

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وبحسب بيان للشركة، اطلع البطاينة، على سير الأعمال في المشروع، برفقة مدير شركة كهرباء توزيع إربد، وحضور مساعد المدير العام للتخطيط والتزويد بالجملة، ومساعد المدير العام للشؤون الإدارية وكوادر إدارة مشاريع النقل، داعيا إلى ضرورة التدخل للبدء بأعمال التركيبات الكهربائية، بما لا يؤثر على الأعمال المدنية.

 
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