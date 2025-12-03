الأربعاء 2025-12-03 07:20 م

البطاينة يطمئن المواطنين قبل موجة الطقس البارد

الأربعاء، 03-12-2025 06:58 م
الوكيل الإخباري-   أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، الدكتور سفيان البطاينة، جاهزية المنظومة الكهربائية الفنية لموسم الشتاء الحالي، مشيرًا إلى رفع موثوقية الشبكة وتقليل فرص حدوث الانقطاعات.اضافة اعلان


وجاء ذلك خلال تفقده، اليوم الأربعاء، محطة تحويل معان 400 ك.ف، حيث اطلع على الأعمال الفنية التي أنجزتها كوادر الشركة ضمن خطط رفع جاهزية الشبكة الكهربائية استعدادًا لفصل الشتاء.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، استمع البطاينة إلى شرح فني حول الإجراءات التي نُفذت بجهود كوادر الشركة لمعالجة مشكلة اهتزاز القضبان العمومية الرئيسة والاحتياطية في المحطة، والتي تتزامن مع سرعات الرياح العالية، وشملت هذه الإجراءات تنفيذ حلول متنوعة لتعزيز استقرار معدات المحطة وضمان ديمومة التيار الكهربائي.

وأشاد البطاينة بجهود الفرق الفنية التي واصلت العمل خلال الفترة الماضية لتنفيذ المعالجات المطلوبة، مؤكدًا أن هذه الأعمال تسهم بشكل مباشر في رفع موثوقية الشبكة وتقليل فرص الانقطاعات، ولا سيما في ظل ارتفاع الأحمال خلال موسم الشتاء.

وأوضح أن شركة الكهرباء الوطنية مستمرة في تنفيذ خططها الفنية والوقائية من خلال الجولات الميدانية والمتابعة الحثيثة لنظام النقل الكهربائي في مختلف مناطق المملكة، لضمان جاهزية البنية التحتية وتحسين مستوى الاعتمادية التشغيلية.
 
 


