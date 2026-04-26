البطريرك بيتسابالا: الأردن سيبقى أنموذجا راسخا في العيش المشترك

الوكيل الإخباري- أكد بطريرك القدس للاتين وعضو دائرة حوار الأديان في الفاتيكان، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا ، أن الأردن كان وسيبقى أنموذجا راسخا في العيش المشترك، مثمنا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن المقدسات المسيحية والإسلامية في الأراضي المقدسة.





جاء ذلك خلال لقائه مساء أمس السبت، فاعليات أهلية من أبناء بلدة الحصن في لواء بني عبيد، بحضور أمين سر بطريركية القدس للاتين، قدس الأب دافيدي ميلي، وراعي كنيسة اللاتين في مدينة الحصن، قدس الأب وجدي سهاونة.



وثمن بيتسابالا العلاقات الوطيدة بين مختلف فئات الشعب الأردني، مؤكدا أن هذه الأرض ستبقى أنموذجا للعيش الواحد الذي يقوم على الإيمان والاحترام والاتزان.



من جهته، قال رئيس منتدى الحصن الثقافي والمنسق العام لهيئات لواء بني عبيد، الدكتور خلدون نصير، إن العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مدينة الحصن ومحافظة اربد والأردن بشكل عام، تشكل امتدادا تاريخيا عبر عقود طويلة، قائمة على أسس المحبة والاحترام والعيش الواحد، في انعكاس مباشر لقيم الدين الإسلامي الحنيف، الذي أرسى قواعد العلاقة مع الآخرين على أساس الإيمان والاحترام.



وتطرق نصير، إلى رسالة عمان التي جسدت رؤية واضحة في ترسيخ الاعتدال والى حقيقة الإسلام القائم على احترام الآخر والاعتراف به، لافتا الى ما نعيشه في الأردن، ليس مجرد حالة اجتماعية بل هو امتداد لدين وترجمة لقيم وإرث متجذر نحمله ونورثه للأجيال.



بدوره، قال النائب مصطفى الخصاونة، إن هذا اللقاء الطيب، يعكس صورة مشرقة من صور التعايش الديني والعيش المشترك في الأردن، وأشار النائب الدكتور إياد جبرين، الى العلاقة الوطيدة بين مختلف مكونات بلدة الحصن التي تجسدت في العدد من الشواهد والمواقف الخالدة.



من جانبه، بين الوزير الأسبق، الدكتور طارق الحموري، أن الأردن بلد يعيش فيه المسلم والمسيحي دون تمييز، كما نص عليه الدستور الأردني ونراه ممارسا على أرض الواقع من نشأة الدولة الأردنية من عام 1921، مؤكدا أن هذا النموذج له احترامه في كل العالم وفي كل الأديان.



كما القى عضوي منتدى الحصن الثقافي، الدكتور وصفي الرشدان والدكتور ماجد نصير، كلمات أكدا خلالها أن الأردن بوعي شعبه وقيادته الحكيمة، اثبت ان التآخي ليس شعارا يرفع في المناسبات، بل هو ممارسة يوميه وتعاون أخلاقي بين الناس.



وكرم رئيس منتدى الحصن الثقافي، غبطة الكاردينال والمتحدثين وعددا من شخصيات وفاعليات بلدة الحصن.







