البعثة الإعلامية الأردنية تتوجه إلى الديار المقدسة لتغطية موسم الحج

الوكيل الإخباري-   توجهت البعثة الإعلامية الأردنية المرافقة لبعثات الحج 1447هـ/ 2026، الجمعة، إلى الديار المقدسة، للمشاركة في تغطية موسم الحج، بمشاركة ممثلين عن مختلف وسائل الإعلام المحلية.


وتضم البعثة كوادر إعلامية إلى جانب ممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ودائرة الإفتاء العام.

وكان في وداع البعثة الإعلامية للحج، نقيب الصحفيين طارق المومني وأعضاء من مجلس نقابة الصحفيين.

وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، رعى، الأربعاء، حفل وداع انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين من مدينة حجاج الجيزة جنوب العاصمة عمّان، قبل انطلاقها نحو الأراضي المقدسة.

ويبلغ عدد الحجاج الأردنيين خلال الموسم الحالي قرابة 8 آلاف حاج وحاجة، إضافة إلى 4500 حاج من فلسطينيي 1948، ترافقهم طواقم متخصصة تضم مرشدين وإداريين وكوادر طبية وإعلامية، ضمن بعثات الإرشاد والرعاية.

وتواصل وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الجهات المعنية، عمليات سفر الحجاج برا عبر مركز حدود المدورة باتجاه المدينة المنورة ثم تفويجهم إلى مكة المكرمة.
 
 


