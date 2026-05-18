البعثة الإعلامية الأردنية للحج: تفويج الحجاج إلى مكة وفق خطة مدروسة

الإثنين، 18-05-2026 07:16 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس البعثة الإعلامية الأردنية للحج راشد العساف، الاثنين، أن البعثة الإعلامية الأردنية وصلت إلى المدينة المنورة قبل يومين، مشيرا إلى أن الأجواء كانت إيجابية وجيدة منذ انطلاق الرحلة من عمّان مرورا بمنفذ حالة عمار في منطقة تبوك، ثم خيبر وصولا إلى المدينة المنورة.

وأوضح العساف أن البعثة الإعلامية بدأت نشاطها منذ انطلاقها من الأردن، حيث تابعت مختلف مراحل الرحلة حتى الوصول، واطلعت على واقع الحجاج الأردنيين في مواقعهم.


وبين أن الوضع العام للمساكن الخاصة بالبعثة الإعلامية وعموم البعثة الأردنية كان في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، لافتا إلى أن البعثة الأردنية موزعة على 11 فندقا، بالإضافة إلى عدد من فنادق الخمس نجوم، وتستوعب هذه الفنادق نحو 12,500 حاج أردني، إلى جانب حوالي 4,500 حاج من فلسطينيي الـ 48.

 
 


