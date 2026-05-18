البعثة الإعلامية الأردنية للحج: تفويج الحجاج إلى مكة وفق خطة مدروسة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس البعثة الإعلامية الأردنية للحج راشد العساف، الاثنين، أن البعثة الإعلامية الأردنية وصلت إلى المدينة المنورة قبل يومين، مشيرا إلى أن الأجواء كانت إيجابية وجيدة منذ انطلاق الرحلة من عمّان مرورا بمنفذ حالة عمار في منطقة تبوك، ثم خيبر وصولا إلى المدينة المنورة.

اضافة اعلان



وأوضح العساف أن البعثة الإعلامية بدأت نشاطها منذ انطلاقها من الأردن، حيث تابعت مختلف مراحل الرحلة حتى الوصول، واطلعت على واقع الحجاج الأردنيين في مواقعهم.