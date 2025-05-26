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البعثة الإعلامية تغادر إلى الديار المقدسة لتغطية موسم الحج

البعثة الإعلامية تغادر إلى الديار المقدسة لتغطية موسم الحج
البعثة الإعلامية تغادر إلى الديار المقدسة لتغطية موسم الحج
 
الإثنين، 26-05-2025 11:51 ص
الوكيل الإخباري- غادرت بعثة الحج الإعلامية اليوم الاثنين، إلى الديار المقدسة، لتغطية موسم الحج لعام 1446–2025، برئاسة الزميل راشد الرواشدة.اضافة اعلان


وكان في وداع البعثة نقيب الصحفيين طارق المومني، وعدد من أعضاء المجلس، بحضور الأمين العام لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور عبدالله عقيل.

وأكد المومني أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام في نقل وقائع الحج وإبراز الخدمات المقدمة للحجاج الأردنيين، مشيدًا بجهود الزملاء الصحفيين والتزامهم بالمهنية والموضوعية في تغطية هذا الحدث الديني الكبير الذي يحمل أبعادًا إنسانية وتنظيمية تستحق التوثيق.

من جهته، أكد رئيس البعثة الزميل الرواشدة، أن البعثة الإعلامية في أتم الجاهزية لتقديم تغطيات ميدانية تعكس واقع رحلة الحج وتنقل تجارب الحجاج الأردنيين بشكل مباشر ومن أرض الحدث.

وأشار إلى أن نقابة الصحفيين، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وفرت جميع الترتيبات والتسهيلات التي تضمن للصحفيين بيئة عمل مناسبة تمكنهم من أداء مهامهم بمهنية وحيادية، وبما يعكس صورة الإعلام الأردني وحرصه على إيصال المعلومة بدقة وموضوعية.
 
gnews

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