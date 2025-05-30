البعثة الطبية الأردنية تتعامل مع أكثر من 900 حالة مرضية خلال يومين في مكة

الوكيل الإخباري- تعاملت البعثة الطبية الأردنية في مدينة مكة المكرمة خلال 48 ساعة مع أكثر من 900 مراجع (حالة مرضية) في عياداتها الثلاث في مكة؛ وفق رئيس البعثة رياض الشياب.

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وقال الشياب إن عدد كوادر البعثة 40 شخصا موزعون على المراكز الثلاثة، منهم 23 طبيب اختصاص و10 ممرضين و6 صيادلة وإداري واحد.



ولفت الشياب إلى أن البعثة الطبية تقدّم خدماتها من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ليلا.



وعن طبيعة الوضع الصحي للمراجعين قال إن الحالات التي راجعت متنوعة مشيرا لتحويل بعضها إلى المستشفيات الرسمية السعودية وعددها قليل وأوضاعهم جيدة.



وشدد الشياب على أن كوادر البعثة تواصل عملها في خدمة الحجاج وتزودهم بالأدوية والمستلزمات الطبية.