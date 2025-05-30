البعثة الطبية الأردنية تتعامل مع أكثر من 900 حالة مرضية خلال يومين في مكة

وقال الشياب إن عدد كوادر البعثة 40 شخصا موزعون على المراكز الثلاثة، منهم 23 طبيب اختصاص و10 ممرضين و6 صيادلة وإداري واحد.
ولفت الشياب إلى أن البعثة الطبية تقدّم خدماتها من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ليلا.
وعن طبيعة الوضع الصحي للمراجعين قال إن الحالات التي راجعت متنوعة مشيرا لتحويل بعضها إلى المستشفيات الرسمية السعودية وعددها قليل وأوضاعهم جيدة.
وشدد الشياب على أن كوادر البعثة تواصل عملها في خدمة الحجاج وتزودهم بالأدوية والمستلزمات الطبية.
ويبلغ عدد حجاج الأردن للموسم الحالي 8 آلاف حاج وحاجة، إلى جانب 4,500 حاج من مسلمي عام 1948، ترافقهم بعثة للإرشاد والرعاية، تضم مرشدين وإداريين وكادرا طبيا وإعلاميا.
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