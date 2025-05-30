الجمعة 2025-05-30 11:37 م
 

البعثة الطبية الأردنية تتعامل مع أكثر من 900 حالة مرضية خلال يومين في مكة

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مركز للبعثة الطبية الأردنية في مكة المكرمة
 
الجمعة، 30-05-2025 09:43 م

الوكيل الإخباري- تعاملت البعثة الطبية الأردنية في مدينة مكة المكرمة خلال 48 ساعة مع أكثر من 900 مراجع (حالة مرضية) في عياداتها الثلاث في مكة؛ وفق رئيس البعثة رياض الشياب.

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وقال الشياب إن عدد كوادر البعثة 40 شخصا موزعون على المراكز الثلاثة، منهم 23 طبيب اختصاص و10 ممرضين و6 صيادلة وإداري واحد.


ولفت الشياب إلى أن البعثة الطبية تقدّم خدماتها من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ليلا.


وعن طبيعة الوضع الصحي للمراجعين قال إن الحالات التي راجعت متنوعة مشيرا لتحويل بعضها إلى المستشفيات الرسمية السعودية وعددها قليل وأوضاعهم جيدة.


وشدد الشياب على أن كوادر البعثة تواصل عملها في خدمة الحجاج وتزودهم بالأدوية والمستلزمات الطبية.


ويبلغ عدد حجاج الأردن للموسم الحالي 8 آلاف حاج وحاجة، إلى جانب 4,500 حاج من مسلمي عام 1948، ترافقهم بعثة للإرشاد والرعاية، تضم مرشدين وإداريين وكادرا طبيا وإعلاميا.

 
gnews

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