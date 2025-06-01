البعثة الطبية الأردنية في مكة تعاملت مع أكثر من ألفي مراجع

وقال الشياب الأحد، إن عدد كوادر البعثة 40 شخصاً موزعين على المراكز الثلاثة، منهم:
23 طبيب اختصاص
10 ممرضين
6 صيادلة
إداري واحد
ولفت الشياب النظر إلى أن البعثة الطبية تقدّم خدماتها من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ليلاً.
ويبلغ عدد حجاج الأردن للموسم الحالي 8 آلاف حاج وحاجة، إلى جانب 4,500 حاج من مسلمي عام 1948، ترافقهم بعثة للإرشاد والرعاية، تضم مرشدين وإداريين وكادراً طبياً وإعلامياً.
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