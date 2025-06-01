البعثة الطبية الأردنية في مكة تعاملت مع أكثر من ألفي مراجع

12:52 م

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الوكيل الإخباري- تعاملت البعثة الطبية الأردنية في مدينة مكة المكرمة، منذ بدء عملها ولغاية ظهر الأحد، مع أكثر من ألفي مراجع (حالة مرضية) في عياداتها الثلاث في مكة؛ وفق رئيس البعثة رياض الشياب. اضافة اعلان





وقال الشياب الأحد، إن عدد كوادر البعثة 40 شخصاً موزعين على المراكز الثلاثة، منهم:

23 طبيب اختصاص

10 ممرضين

6 صيادلة

إداري واحد



ولفت الشياب النظر إلى أن البعثة الطبية تقدّم خدماتها من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ليلاً.



ويبلغ عدد حجاج الأردن للموسم الحالي 8 آلاف حاج وحاجة، إلى جانب 4,500 حاج من مسلمي عام 1948، ترافقهم بعثة للإرشاد والرعاية، تضم مرشدين وإداريين وكادراً طبياً وإعلامياً.