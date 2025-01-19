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البكار: البلديات توفر فرص عمل عبر إقامة مشاريع تنموية

وزير العمل خالد البكار
وزير العمل خالد البكار
الأحد، 19-01-2025 11:02 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير العمل الدكتور خالد البكار، إن البلديات تلعب دورا كبيرا بالنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وايجاد فرص عمل عبر إقامة مشاريع تنموية.

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وشدد البكار، خلال زيارته اليوم الأحد إلى مصنع بلدية الوسطية لانتاج الألبسة، بحضور متصرف اللواء الدكتور زيد الهباهبة، ورئيس بلدية الوسطية عماد العزام، وعضو مجلس محافظة اربد عدي خراشقة، على أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات تنموية محلية تسهم بتوفير فرص عمل للجنسين وتمكينهم اقتصاديا.


وبين، أن الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص تسهم في توفير بيئة عمل محلية مريحة وآمنة في مختلف مناطق البلديات، وايجاد فرص عمل وتوفير إيرادات مالية مستدامة للبلديات.


وأشاد البكار بالمستوى الذي وصلت إليه بلدية الوسطية على صعيد تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي حققت إنجازات بمواردها الذاتية، ما انعكس إيجابا على رفد موازنتها، وتمكينها من تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية، مضيفا أن تلك المشاريع تسهم بالنهوض بالواقع الاقتصادي للمنطقة وتحسين خدمات البلدية ما ينعكس على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.


بدوره، قال العزام، إن التسهيلات التي تقدمها الحكومة ووزارة العمل للمستثمرين في المناطق خارج مراكز المدن، تسهم ببناء مشاريع تنموية تعمل على توفير فرص عمل لأبناء المنطقة.


وأشار إلى أن البلدية تقدم كافة التسهيلات لجذب المستثمرين لفتح مشاريع تنموية بالشراكة مع البلدية، أو مشاريع داخل حدود البلدية، لتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بالعمل التنموي الموازي للعمل البلدي لتقدم البلديات افضل خدمة للمواطنين.

 
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