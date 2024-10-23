البكار: التميز بالعمل يفتح الآفاق أمام الشباب لدخول سوق العمل

الوكيل الإخباري- قام وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الأربعاء بزيارة ميدانية لمحافظتي جرش وعجلون للإطلاع على مشاريع مولها صندوق التنمية والتشغيل وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية، كما تفقد معاهد التدريب المهني في المحافظتين.



واستمع البكار إلى الطالبات والطلاب المتدربين في معاهد التدريب المهني بالمحافظتين حول البرامج التي انخرطوا فيها بالمعهد بفنون الطهي والمهن الفندقية والزراعية والخياطة والتجميل وغيرها من البرامج بهدف الحصول على فرص عمل.



كما استمع الوزير من مدراء المعهدين والمدربين فيهما إلى تفاصيل البرامج التدريبية وأعداد المتدربين من الذكور والإناث المستفيدين من هذه البرامج.



واستعرض مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد غرايبة حول أعداد المتدربين بالمعهدين في المحافظتين والبالغ عددهم أكثر من 830 متدرب ومتدربة في مختلف البرامج التدريبية.



وافتتح البكار في معهد مهني عجلون مشغل لصيانة الهايبرد وحضانة للمعهد.



كما اطلع الوزير على الفرع الإنتاجي "الجنيد" في محافظة عجلون التابع لمصنع الأزياء التقليدية الذي حصل على دعم سابق من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ويشغل 700 عامل وعاملة من أبناء المحافظة.



وزار بكار في جولته بعجلون مصنع "درة عمون" لصناعة رب البندورة الممول من صندوق التنمية والتشغيل والذي يوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.

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