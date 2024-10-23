البكار: التميز بالعمل يفتح الآفاق أمام الشباب لدخول سوق العمل

واستمع البكار إلى الطالبات والطلاب المتدربين في معاهد التدريب المهني بالمحافظتين حول البرامج التي انخرطوا فيها بالمعهد بفنون الطهي والمهن الفندقية والزراعية والخياطة والتجميل وغيرها من البرامج بهدف الحصول على فرص عمل.
كما استمع الوزير من مدراء المعهدين والمدربين فيهما إلى تفاصيل البرامج التدريبية وأعداد المتدربين من الذكور والإناث المستفيدين من هذه البرامج.
واستعرض مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد غرايبة حول أعداد المتدربين بالمعهدين في المحافظتين والبالغ عددهم أكثر من 830 متدرب ومتدربة في مختلف البرامج التدريبية.
وافتتح البكار في معهد مهني عجلون مشغل لصيانة الهايبرد وحضانة للمعهد.
كما اطلع الوزير على الفرع الإنتاجي "الجنيد" في محافظة عجلون التابع لمصنع الأزياء التقليدية الذي حصل على دعم سابق من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ويشغل 700 عامل وعاملة من أبناء المحافظة.
وزار بكار
واستمع الوزير لشرح تفصيلي من مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات حول المشاريع التي مولها في محافظة عجلون وآلية متابعتها لضمان استمرارية عملها.
وأكد البكار على دعم الفروع الإنتاجية في كافة المحافظات بهدف توطين التنمية فيها وتوفير مزيدا من فرص عمل للاردنيين بمجالات متعددة.
كما دعا الوزير إلى الاستفادة من المؤسسات الردبفة لوزارة العمل كمؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية ليكونوا افرادا منتجين بالمجتمع.
ورافق الوزير في جولته محافظ جرش فراس الفاعوري ونائب محافظ عجلون هاشم العبدلات وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات ورئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري ومدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد غرايبة.
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