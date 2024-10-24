البكار يتفقد سير العمل والتجهيزات النهائية لأكاديمية فنون الطهي بجرش

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الوكيل الإخباري- تفقد رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني/ وزير العمل الدكتور خالد البكار مجريات سير العمل والتجهيزات النهائية للأكاديمية المتميزة لفنون الطهي في محافظة جرش. اضافة اعلان





واطلع الوزير على المراحل النهائية لإنشاء الأكاديمية المتميزة المتعلقة بتطوير البرامج التدريبية، تطوير البنية التحتية، تطوير وتحديث التجهيزات، وتدريب المدربين التي ستقدم مجموعة من البرامج المميزة في فنون الطهي والمهن المطلوبة في قطاع السياحة والفندقة بالتعاون مع كل من فريق المبادرات الملكية، وزارة السياحة و الآثار والأكاديمية الملكية لفنون الطهي.



كما اطلع البكار على البرامج التدريبية المتميزة حسب المعايير السويسرية وبما يخدم احتياجات القطاع الخاص من العمالة الماهرة والمؤهلة في قطاع فنون الطهي وقطاعي السياحة والفندقة، خاصة أنها ستقدم نوع جديد من التدريب النوعي لأبناء هذه المناطق.



وقال الوزير يأتي إنشاء هذه الأكاديمية ضمن المبادرة الملكية لتطوير فنون الطهي في 4 محافظات (جرش، مأدبا، العقبة، وإربد) والتي تتواءم مع الخطة الإستراتيجية للمؤسسة وأولويات رؤية التحديث الإقتصادي.



ونوه البكار إلى أن إنجاز أكاديميتي جرش ومادبا سيكون الشهر المقبل أما أكاديميتي العقبة واربد فلقد وصلت نسبة الإنجاز فيهما إلى 50% سيتم إنجازهما في نهاية الربع الثاني من عام 2025.



وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون الطاقة الإستيعابية في كل أكاديمية حوالي (150) متدرب ومتدربة وبنسبة تشغيل للخريجين تصل إلى 90%، لافتا إلى أن هذه الأكاديميات ستقوم أيضا بتقديم البرامج التي تضمن تميز الخريجين من حيث المهارات الحياتية، مهارات اللغة الإنجليزية، مهارات الحاسوب، السلامة والصحة المهنية وريادة الأعمال.



