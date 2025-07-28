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البكار يتفقد فرع ضمان إربد ويثني على تقديمه الخدمات لـ54 ألف مواطن في 6 أشهر

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الإثنين، 28-07-2025 05:23 م

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ وزير العمل الدكتور خالد البكار خلال جولة ميدانية له اليوم الإثنين في محافظة إربد إدارة فرع ضمان المحافظة

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وأكد البكار بحضور مدير الفرع خالد القضاة على ضرورة إيلاء خدمة الجمهور أولوية قصوى في عمل كوادر الفرع وبقية فروع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتقديم أفضل الخدمات المتميزة لهم.


وأثنى الوزير على أداء كوادر الفرع الذي قدمت كافة خدمات المؤسسة لحوالي 54 ألف مواطن في النصف الأولى من العام الجاري 2025.


واستمع من مدير الفرع خالد القضاة إلى الخدمات المقدمة للمواطنين وتفاصيل سير العمل، إضافة إلى أنه استمع إلى بعض المراجعين الموجودين في داخل الفرع، مؤكدا أن المؤسسة حريصة على تسهيل وتبسيط الإجراءات المقدمة لهم توفيرا لوقتهم وجهدهم...

 
 
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