البكار يروج للعمالة الأردنية في السعودية

وبحث الوزيران بحضور السفير الأردني لدى المملكة العربية السعودية الدكتور هيثم أبو الفول تبادل الخبرات بين الجانبين المتعلقة بشؤون العمل والتدريب المهني والتقني وتسويق الكفاءات الأردنية للعمل في القطاع الخاص السعودي.
وأكد الوزيران أن هذه الجهود تأتي استجابة للإرادة السياسية بين قيادتي البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الأمير الحسين بن عبد الله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وشدد كل من البكار والراجحي على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وضرورة توطيد أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات وتحديدا تلك المتعلقة بشؤون العمل وتبادل الخبرات بين الجانبين في هذا النطاق.
وأكد البكار أن الكفاءات الأردنية متنوعة في مختلف القطاعات التي من الممكن أن يستفيد منها سوق العمل السعودي، إضافة إلى تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل.
وقال الراجحي إن الخبرات الأردنية لها سمعة طيبة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الهدف من المؤتمر بحث التحديات التي تواجه قطاع العمل وتبادل الخبرات بين دول العالم، خاصة التطور التكنولوجي الهائل الذي أثر على فرص العمل في العالم.
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