البكار يروج للعمالة الأردنية في السعودية

الوكيل الإخباري - بحث وزير العمل الدكتور خالد البكار مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد الراجحي في الرياض ملف تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص السعودي.

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وجاء اللقاء قبيل بدء المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل الذي يعُقد اليوم الأربعاء، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في العاصمة السعودية.



وبحث الوزيران بحضور السفير الأردني لدى المملكة العربية السعودية الدكتور هيثم أبو الفول تبادل الخبرات بين الجانبين المتعلقة بشؤون العمل والتدريب المهني والتقني وتسويق الكفاءات الأردنية للعمل في القطاع الخاص السعودي.



وأكد الوزيران أن هذه الجهود تأتي استجابة للإرادة السياسية بين قيادتي البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الأمير الحسين بن عبد الله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.



وشدد كل من البكار والراجحي على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وضرورة توطيد أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات وتحديدا تلك المتعلقة بشؤون العمل وتبادل الخبرات بين الجانبين في هذا النطاق.



وأكد البكار أن الكفاءات الأردنية متنوعة في مختلف القطاعات التي من الممكن أن يستفيد منها سوق العمل السعودي، إضافة إلى تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل.