البكار يفتتح توسعة مصنع في الظليل لتشغيل 500 أردنيا وأردنية

02:01 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758006 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- افتتح وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم الأحد، توسعة أحد مصانع الألبسة والمحيكات في قضاء الظليل لتشغيل 500 أردني وأردنية، ليرتفع عدد الأردنيين المشتغلين في المصنع إلى نحو ألف عامل وعاملة. اضافة اعلان





واتفق الوزير، بحضور محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وممثل قطاع المحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب القادري، مع المدير العام للمصنع كيشور مانساخاني ومديره التنفيذي علي بن سعيد، على إنشاء فرع إنتاجي للمصنع في إحدى المحافظات لتشغيل الأردنيين، خاصة أن المستثمر الذي يقوم بإنشاء فرع إنتاجي في المحافظات تقدم له وزارة العمل دعمًا رأسماليًا وتشغيليًا لتحفيزه على تشغيل الأردنيين.



وقال البكار إن جلالة الملك عبد الله الثاني يولي قطاع المحيكات اهتمامًا بالغًا لما لهذا القطاع من دور كبير في توفير فرص عمل للأردنيين، لذلك شهد القطاع في السنوات العشر الأخيرة تطورًا ملحوظًا، وزاد حجم الاستثمار فيه.



وأكد أن وزارة العمل حريصة على تمكين القطاع الخاص لزيادة تشغيل الأردنيين، مشددًا على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق مستهدفات الرؤية الاقتصادية التي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني.



وشدد الوزير على أن الحكومة حريصة على توفير بيئة استثمارية حاضنة وآمنة للمستثمرين لتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين في مختلف القطاعات.



ولفت إلى أن مؤسسة التدريب المهني، بالشراكة مع القطاع الخاص، على استعداد لتوفير التدريب والتأهيل للأردنيين للعمل في قطاع المحيكات، مشيرًا إلى أن عددًا من المستثمرين أكدوا لوزارة العمل أن لديهم توجهًا للتوسع في الاستثمار في قطاع المحيكات لتشغيل مزيد من الأردنيين.



وجال الوزير في التوسعة الجديدة للمصنع، كما استمع من المدير العام كيشور مانساخاني إلى شرح مفصل حول مشروع التوسعة وأهدافه.



وقال مانساخاني إن المصنع تأسس في الأردن أواخر عام 2023، مشيرًا إلى أن التوسعة الجديدة سترفع عدد العمالة الأردنية في المصنع إلى نحو ألف عامل وعاملة.



وأكد أن إدارة المصنع تنسق مع وزارة العمل لزيارة موقعين في المحافظات لدراسة أوضاعهما لإنشاء فرع إنتاجي للمصنع.

تم نسخ الرابط





