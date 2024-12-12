البكار: 270 فرصة عمل جديدة في جرش

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الوكيل الإخباري- برعاية وزير العمل الدكتور خالد البكار وضمن المبادرات الملكية السامية ومتابعة لزيارته الميدانية السابقة للمحافظة وقعت في مقر الوزارة اليوم الخميس اتفاقية يقدم بموجبها دعم تشغيلي لفرع إنتاجي "مصنع" في منطقة سوف في محافظة جرش التابع لشركة "ناب الفيل لصناعة الألبسة الجاهزة" لتوفير 270 فرصة عمل جديدة لأبناء محافظة جرش ليرتفع عدد الأردنيين العاملين في هذا المصنع من 400-670 عاملا وعاملة. اضافة اعلان





ووقع الاتفاقية ثلاثة أطراف وهي وزارة العمل، هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية وشركة ناب الفيل لصناعة الألبسة.



وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار بحضور أمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ورئيسة هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري، ورئيس هيئة المديرين لشركة "ناب الفيل" أميث جايابلان إن توقيع هذه الإتفاقية جاء لمتابعة نتائج جولاته الميدانية التي ينفذها في كافة محافظات المملكة وبعد زيارته التفقدية لمحافظة جرش الشهر الماضي والتي وجه يومها برفع الطاقة الاستيعابية لهذا الفرع الإنتاجي.



وبين أن هذه الخطوة من الحكومة تأتي بهدف استحداث فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، والحد من معدلات الفقر والبطالة، وتعزيز توطين التنمية في ألوية ومحافظات المملكة لتشغيل الأردنيين ودعم الاقتصاد الوطني.



وأشار الوزير إلى أن حجم الدعم التشغيلي الذي يقدم للمستثمر بموجب هذه الإتفاقية يصل إلى نحو 514 ألف دينار لتشغيل 270 عاملاً وعاملة من أبناء المحافظة ليرتفع عدد العاملين في المصنع إلى نحو 670 عاملاً وعاملة.



ونوه إلى أن إنشاء الوحدات والفروع الإنتاجية التي تشرف على إنشائها الوزارة وخصص لها قسم خاص ضمن مديرية التشغيل المركزية لمتابعة شؤونها جاء بمبادرة ملكية سامية منذ عام 2008.



وبين البكار أن أول فرع إنتاجي تم إقامته في لواءالشوبك في محافظة معان في عام 2008 وحاليا بلغ عددها 31 وحدة وفرعا إنتاجيا في عدد من القطاعات كالمحيكات والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وتشغل هذه المشاريع كافة نحو 9700 أردنيا وأردنية.



ولفت إلى أنه بتوجيهات ملكية سامية تعمل الوزارة على التوسع بهذه المشاريع من خلال استقطاب مستثمرين لإنشاء مزيدا منها لزيادة عدد الشابات والشباب الأردنيين العاملين فيها، مضيفا أن عدد الوحدات والفروع الإنتاجية التي ما زالت قيد الإنشاء 5 وحدات وفروع إنتاجية في محافظات الكرك، معان، البلقاء، مادبا والبلقاء.



وأكد أن الوزارة حريصة على استقطاب مزيدا من المستثمرين للتوسع في إنشاء هذه المشاريع وزيادة عددها، داعيا المستثمرين الراغبين بالاستثمار في هذه المشاريع مراجعة وزارة العمل.



ودعا البكار المستثمرين الذي يرغبون بالاستثمار في هذا النوع من المشاريع بالاستفادة من الدعم الرأسمالي والتشغيلي، مبينا أن الدعم الرأسمالي يتضمن المساهمة في دفع كلفة بناء كل متر مربع بمبلغ (225- 250) دينار، ودفع كلفة توفير خدمات البنية التحتية ومنح المبنى للمستثمر مجانا لمدة (3) سنوات من تاريخ تشغيل الفرع الإنتاجي.



وأضاف أن الدعم التشغيلي الذي يحصل عليه المستثمر يتضمن المساهمة بدعم رواتب العاملين بنسبة (50%) من الحد الأدنى من الأجور المعتمد لمدة (12) شهر، بالإضافة إلى المساهمة بدعم العاملين بدل مواصلات بواقع (25) دينارا لمدة (12) شهرا والمساهمة بدفع مبلغ (25) دينارا بدل اشتراك الضمان الاجتماعي لمدة (12) شهرا.