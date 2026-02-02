البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تحول بنيوي يرتقي بدور معهد الإدارة العامة

الوكيل الإخباري- أكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، أن إنشاء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لا يمثل إلغاء لمعهد الإدارة العامة ولا إنشاء كيان موازٍ له، بل هو تطوير مؤسسي شامل وانتقال مدروس وتحول بنيوي يرتقي بدور المعهد ووظيفته ومكانته، بما يواكب متطلبات الدولة الحديثة وتسارع برامح التحديث الإداري والتحول الرقمي، ويتسق مع أولويات وأهداف البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام (2026-2029).

اضافة اعلان



وأشارت البلبيسي خلال زيارتها التفقدية لمعهد الإدارة العامة بحضور مديرته المهندسة سهام الخوالدة، اليوم الاثنين، إلى أن المعهد لعب دورًا هامًا وبكفاءة على مدى عقود، وأسهم في إعداد أجيال من موظفي وقيادات في القطاع العام، قائلة: "متطلبات المرحلة الحالية وفي ظل تسارع برامج التحديث الإداري واستخدامات الذكاء الاصطناعي، تفرض تطويرًا جوهريًا في نموذج بناء القدرات الحكومية، وليس الاكتفاء بالإطار القائم".