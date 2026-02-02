البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تحول بنيوي يرتقي بدور معهد الإدارة العامة

وأشارت البلبيسي خلال زيارتها التفقدية لمعهد الإدارة العامة بحضور مديرته المهندسة سهام الخوالدة، اليوم الاثنين، إلى أن المعهد لعب دورًا هامًا وبكفاءة على مدى عقود، وأسهم في إعداد أجيال من موظفي وقيادات في القطاع العام، قائلة: "متطلبات المرحلة الحالية وفي ظل تسارع برامج التحديث الإداري واستخدامات الذكاء الاصطناعي، تفرض تطويرًا جوهريًا في نموذج بناء القدرات الحكومية، وليس الاكتفاء بالإطار القائم".
وبينت أن النموذح الحالي للتدريب الذي يقوم عليه المعهد رغم أهميته يستهدف ما يقارب 20 بالمئة فقط من موظفي الجهاز الحكومي سنويًا، ويخضع فيه الموظف في المتوسط لدورة تدريبية كل عامين، وهو ما لا يحقق تراكمية حقيقية في التعلم، ولا ارتباطًا واضحًا بالمسارات المهنية، ولا مواءمة مباشرة مع احتياجات التحول في عمل الحكومات الحديثة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس الأعيان يلتقي السفيرة التشيكية
-
وزير الزراعة يبحث ونظيره السوري تعزيز التعاون المشترك
-
الأردن وإسبانيا يبحثان التحضيرات لإطار شراكة قطرية جديدة 2026-2029
-
الملك يستقبل رئيس أركان الجيش الفرنسي
-
وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى احتفال مؤسسة الحسين الاجتماعية بمناسبة عيد ميلاد الملك
-
الخرابشة رئيسا تنفيذيا لشركة "مياهنا"
-
الوطنية للتشغيل والتدريب توقّع اتفاقية تدريب منتهي بالتشغيل مع شركة إمداد لصناعة الأثاث
-
الأردن يحتفي باليوم العالمي للأراضي الرطبة