البلبيسي تبحث تعزيز التعاون في بناء القدرات والتدريب مع منصة "إيه بوليتيكال"

جانب من الاجتماع
 
الوكيل الإخباري-  التقت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، اليوم الخميس، ممثلين عن منصة (Apolitical)، وذلك على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات، وضمن الجهود الحكومية لبناء نموذج الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية.

وبحثت البلبيسي والقائمين على المنصة سبل تعزيز التعاون والشراكات في تحديث القطاع العام وخصوصًا في مجال بناء القدرات والتدريب، لاسيما مع إنشاء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية التي ستكون منصة وطنية لإعادة بناء القدرات الحكومية.


واستعرضت البلبيسي آليات العمل للأكاديمية التي ستركز على بناء قدرات حكومية حديثة رقمية وقابلة للتحديث المستمر، مؤكدة أن الأكاديمية تهدف لعقد شراكات استراتيجية مع شركاء يمتلكون منصات معرفية عالمية، ومحتوى متجددا، وشبكات خبراء وممارسين على مستوى العالم.


وأكدت تطلع الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لعقد شراكة مع منصة (Apolitical)؛ نظرًا لما تمتلكه من منظومة تعلم حكومي عالمية تربط بين المعرفة والخبرة التطبيقية والتجارب الدولية، وبما يتماشى مع توجه الأكاديمية في بناء تعلّم تراكمي ومرن وسريع التحديث.


وبينت البلبيسي أن هذه الشراكة ستضمن للأكاديمية استخدام أحدث الممارسات العالمية في الإدارة الحكومية والذكاء الاصطناعي، وتوفير محتوى متجدد دون الاعتماد على إعداد داخلي بطيء، إضافة إلى الارتباط بشبكة خبراء وقيادات حكومية حول العالم، بما يعزز دور الأردن كمركز إقليمي للتميز في بناء القدرات الحكومية.

 
 


