البلبيسي تبحث تعزيز التعاون في بناء القدرات والتدريب مع منصة "إيه بوليتيكال"

وبحثت البلبيسي والقائمين على المنصة سبل تعزيز التعاون والشراكات في تحديث القطاع العام وخصوصًا في مجال بناء القدرات والتدريب، لاسيما مع إنشاء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية التي ستكون منصة وطنية لإعادة بناء القدرات الحكومية.
واستعرضت البلبيسي آليات العمل للأكاديمية التي ستركز على بناء قدرات حكومية حديثة رقمية وقابلة للتحديث المستمر، مؤكدة أن الأكاديمية تهدف لعقد شراكات استراتيجية مع شركاء يمتلكون منصات معرفية عالمية، ومحتوى متجددا، وشبكات خبراء وممارسين على مستوى العالم.
وأكدت تطلع الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لعقد شراكة مع منصة (Apolitical)؛ نظرًا لما تمتلكه من منظومة تعلم حكومي عالمية تربط بين المعرفة والخبرة التطبيقية والتجارب الدولية، وبما يتماشى مع توجه الأكاديمية في بناء تعلّم تراكمي ومرن وسريع التحديث.
وبينت البلبيسي أن هذه الشراكة ستضمن للأكاديمية استخدام أحدث الممارسات العالمية في الإدارة الحكومية والذكاء الاصطناعي، وتوفير محتوى متجدد دون الاعتماد على إعداد داخلي بطيء، إضافة إلى الارتباط بشبكة خبراء وقيادات حكومية حول العالم، بما يعزز دور الأردن كمركز إقليمي للتميز في بناء القدرات الحكومية.
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي الحويان وأبو الريش
-
شركة كهرباء إربد تكرّم محافظها السابق رضوان العتوم تقديرا لمسيرته الإدارية والتنموية
-
"بني عبيد" و"الموقر" و"القصر" ألوية الثقافة لعام 2026
-
لجنة توصيات حقوق الإنسان تناقش مسودة الخطة التنفيذية للاستعراض الدوري الشامل
-
التربية: 63.6% نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي
-
وزير الأشغال: لجنة فنية لحصر أضرار المنخفضات على الطرق الزراعية في مأدبا
-
"المواصفات والمقاييس" تتعامل مع 203 آلاف بيان جمركي العام الماضي
-
الأردن وباكستان يبحثان تعزيز التعاون وتنشيط التجارة البينية