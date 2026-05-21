البلبيسي تترأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتطوير مؤشر تحديث القطاع العام

الوكيل الإخباري- ترأست وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، في دار رئاسة الوزراء الخميس، الاجتماع الأول للجنة الوطنية التوجيهية لتطوير المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام.

وقالت البلبيسي، خلال الاجتماع، إن الحكومة وقّعت مذكرة تفاهم مع منتدى الاستراتيجيات الأردني خلال آذار الماضي، لتصميم المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام.



وبيّنت، أن الحكومة عملت مع المنتدى خلال الفترة الماضية على تطوير هذا المؤشر، الذي يتضمن مؤشرات رئيسة وفرعية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة، لافتة إلى أن المؤشر سيتم تطويره بشكل تراكمي وعلى مراحل، بما يسمح بتوسيع نطاق المؤشرات الرئيسة والفرعية التي يتضمنها، وتحسين أدوات القياس مستقبلاً.