البلبيسي تطلع على تجربة الجمارك في الثقافة المؤسسية وتشهد إطلاق نظام نبض الجمارك

05:16 م

الوكيل الإخباري- اطلعت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي على تجربة دائرة الجمارك الأردنية في مجال الثقافة المؤسسية وإدارة التغيير، وشهدت إطلاق نظام “نبض الجمارك” الإلكتروني المتخصص في قياس وتقييم الأداء المؤسسي ومتابعة مؤشرات الإنجاز بما يعزز من عمليات التطوير المستمر ويدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات. اضافة اعلان





وأكدت البلبيسي خلال لقائها مدير عام الجمارك لواء جمارك أحمد العكاليك وفريق سفراء الثقافة المؤسسية وإدارة التغيير والمدراء القدوة في مجال الثقافة المؤسسية في الدائرة اليوم الثلاثاء أهمية تعزيز الثقافة المؤسسية في القطاع العام بما يحدث أثرًا حقيقيًا على تطوير الأفكار وتحسين الإجراءات لخدمة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.



وأشارت البلبيسي إلى أن الثقافة المؤسسية من مكونات البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام 2026-2029 الذي يركز على أن يكون المواطن محور الاهتمام عبر تقديم خدمات حكومية أفضل من حيث تقليل التكاليف والوقت والجهد ورفع الجودة وسرعة الإنجاز ووضوح الإجراءات، بما ينعكس مباشرة على تجربة المواطن اليومية.



ولفتت إلى أن الحكومة بصدد إطلاق مجموعة من الأنشطة التي تبرز منظومة قيم الثقافة المؤسسية والتي تضمنتها خارطة طريق تحديث القطاع العام وربط هذه القيم بالأداء الفردي والمؤسسي.



وأشادت البلبيسي بالجهود التي تبذلها دائرة الجمارك في تطبيق أفضل الممارسات في الثقافة المؤسسية مؤكدةً أهمية تعميم التجارب الناجحة بما يسهم في تحديث القطاع العام والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.



بدوره، أكد لواء جمارك أحمد العكاليك أهمية الشراكة بين الدائرة ووحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في تطبيق مفاهيم الثقافة المؤسسية بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



واستعرض العكاليك التعديلات على التشريعات الناظمة لعمل دائرة الجمارك خلال السنوات الماضية التي ساهمت في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات وتحسينها.





