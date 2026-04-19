البلبيسي تلتقي سفراء التغيير وتؤكد أهمية تعزيز الثقافة المؤسسية في القطاع العام

وأكدت البلبيسي خلال اللقاء أهمية دور سفراء التغيير في تقييم تطبيق 28 مؤسسة حكومية لمنظومة قيم الثقافة المؤسسية خلال المرحلة الأولى في إطار البرنامج التنفيذي الأول لتحديث القطاع العام 2022-2025، وفق منهجيات علمية أسهمت في تقديم صورة دقيقة وموضوعية لواقع الثقافة المؤسسية في الجهاز الحكومي.
وبينت أن التقارير التقييمية التي أعدها سفراء التغيير لم تكن مجرد مخرجات فنية، بل شكلت مدخلات مباشرة لدعم القرار وتوجيه أولويات الإصلاح، وساهمت في الكشف عن الفجوات بين منظومة القيم المؤسسية والممارسات الفعلية داخل المؤسسات الحكومية، مؤكدة أهمية متابعة العمل في المرحلة الثانية على متابعة تنفيذ المبادرات المنبثقة عن تقارير التقييم، وضمان ترجمة التوصيات إلى ممارسات وسلوكيات فعلية، إضافة إلى المساهمة في تقييم 24 دائرة حكومية إضافية ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام.
ولفتت البلبيسي، إلى أن المرحلة الثانية لسفراء التغيير ستشهد تحولا نوعيا من مرحلة التقييم إلى تحقيق الأثر الفعلي، من خلال التركيز على تغيير السلوك المؤسسي، وتعزيز الأداء، وتحسين تجربة متلقي الخدمة، وتسليط الضوء على أهمية البرنامج التنفيذي الثاني، وذلك عبر إطلاق مجموعة من الأنشطة التي تبرز منظومة قيم الثقافة المؤسسية التي تضمنتها خارطة طريق تحديث القطاع العام، وربط هذه القيم بالأداء الفردي والمؤسسي.
بدوره، قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، إن الهيئة عملت بالتعاون مع سفراء التغيير خلال المرحلة الأولى على تقييم واقع حال الثقافة المؤسسية في القطاع العام، مبينا أن العمل خلال المرحلة الثانية التي تستند على البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام سيكون على تحديث نموذج التقييم الخاص بالمؤسسات ومتابعة التنفيذ في التقارير التي رفعت للمؤسسات ومدى الاستفادة منها في تطوير الأداء وتعزيز الثقافة المؤسسية.
من جهتهم، أكد عدد من سفراء التغيير أهمية اللقاء والاستماع إلى التوجيهات الجديدة حول المرحلة الثانية، مجددين التأكيد على استعدادهم لمواصلة دورهم كشركاء فاعلين في دعم مسار الثقافة المؤسسة، وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الأداء الحكومي.
