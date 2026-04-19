البلبيسي تلتقي سفراء التغيير وتؤكد أهمية تعزيز الثقافة المؤسسية في القطاع العام

الوكيل الإخباري- التقت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، اليوم الأحد، في رئاسة الوزراء، سفراء التغيير المشاركين في تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية في القطاع العام، في إطار البدء في المرحلة الثانية ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام (2026-2029).

وأكدت البلبيسي خلال اللقاء أهمية دور سفراء التغيير في تقييم تطبيق 28 مؤسسة حكومية لمنظومة قيم الثقافة المؤسسية خلال المرحلة الأولى في إطار البرنامج التنفيذي الأول لتحديث القطاع العام 2022-2025، وفق منهجيات علمية أسهمت في تقديم صورة دقيقة وموضوعية لواقع الثقافة المؤسسية في الجهاز الحكومي.



وبينت أن التقارير التقييمية التي أعدها سفراء التغيير لم تكن مجرد مخرجات فنية، بل شكلت مدخلات مباشرة لدعم القرار وتوجيه أولويات الإصلاح، وساهمت في الكشف عن الفجوات بين منظومة القيم المؤسسية والممارسات الفعلية داخل المؤسسات الحكومية، مؤكدة أهمية متابعة العمل في المرحلة الثانية على متابعة تنفيذ المبادرات المنبثقة عن تقارير التقييم، وضمان ترجمة التوصيات إلى ممارسات وسلوكيات فعلية، إضافة إلى المساهمة في تقييم 24 دائرة حكومية إضافية ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام.