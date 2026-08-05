البلبيسي: منظومة الذكاء الاصطناعي بوابة الانتقال نحو الحكومة المتكاملة

الوكيل الإخباري- أكدت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، أن الحكومة تمضي قدما في إحداث قفزة نوعية في منظومة العمل الحكومي عبر الانتقال من نمط الاستجابة التقليدية للتحديات بعد وقوعها، إلى نموذج الحكومة الاستباقية، وذلك من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في منظومة التحديث الإداري الشامل.

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حديث البلبيسي جاء خلال افتتاحها، اليوم الأربعاء، في رئاسة الوزراء للسلسلة الثانية من البرنامج الذي يمتد لستة أشهر، حول "الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية"، ويستهدف عددا من الأمناء والمديرين العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، الذين يمثلون قطاعات عديدة ومختلفة، مثل: المالية، التحول الرقمي، الأمن السيبراني، الإدارة العامة، الإحصاءات، الصحة، المشتريات الحكومية، النزاهة، التنمية الاجتماعية، والجهات التنظيمية والرقابية.



وينفذ البرنامج من قبل الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، بالشراكة مع مشروع "ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل"، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وGovernment Campus (GovCampus)، وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي (EU).



وأوضحت البلبيسي، أن المرتكزات الأساسية لبرنامج التحديث تستهدف تحويل العمل الحكومي ليكون قادرا على التنبؤ بالأزمات والتحديات والاستعداد لها مبكرا، مع جعل المواطن محور الاهتمام عبر تحديد احتياجاته بشكل استباقي لبناء السياسات والخدمات بناء عليها، مؤكدة أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يلعبان دورا محوريا في تحقق هذا التحول.



وأشارت إلى أن قيمة الحكومات لم تعد تكمن في تنفيذ الإجراءات الروتينية، بل في التحول إلى دور الممكن الموجه والمنظم الذي يستند إلى البيانات وتحليل المخاطر لاتخاذ قرارات أكثر دقة وتقديم خدمات مرنة ومتكاملة تنهي عزلة المؤسسات وتستجيب لتطلعات المواطنين قبل تقديم الشكاوى.



وبينت أن برنامج التحديث يتضمن مكونا أساسيا للتقنيات الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي، إذ يرتكز المكون على منظومات رقمية ذكية تغطي جميع مراحل القرار الإداري، وفي مقدمتها منظومة التشريعات وتنظيمها وإدارتها، وكشف الازدواجية والتكرار، وتسهيل التعديلات التشريعية.