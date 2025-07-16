البلديات على طريق التحديث .. خطط مستقبلية لتعزيز التنمية والخدمات

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الوكيل الإخباري- بحث وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، مع رؤساء لجان البلديات ومجالس المحافظات، خطط العمل المستقبلية والمشاريع المقبلة لتطوير الأداء البلدي والتنموي، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين. اضافة اعلان





وأكد المصري خلال اجتماع اليوم الأربعاء ضمن سلسلة اجتماعات موسّعة في مبنى الوزارة بدأت منذ السبت الماضي، أهمية استمرارية عمل البلديات ومجالس المحافظات، وضرورة مراجعة الموازنات وتنفيذ المشاريع، لتحسين جودة الخدمات بما ينعكس مباشرة على حياة المواطن، وضمان استمرارية العمل بكفاءة وفاعلية.



وبيّن المصري أن الوزارة ستقوم بتقييم أداء اللجان المؤقتة بشكل دوري، وبما يضمن تطوير الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة، لافتاً إلى أهمية التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لتجويد العمل في مختلف مناطق المملكة.



وعُقدت الاجتماعات بحضور الأمين العام للشؤون المالية والإدارية، الدكتور نضال أبو عرابي، والأمين العام للشؤون الفنية، المهندس وجدي الضلاعين، ومدير المجالس البلدية ومجالس المحافظات، الدكتور بكر الرحامنة، أيام السبت والأحد والاثنين، واستُكملت اليوم الأربعاء.



وكان وزير الإدارة المحلية قرر في السابع من الشهر الحالي، تشكيل لجان مؤقتة لإدارة مجالس البلديات والمحافظات، عقب قرار مجلس الوزراء بحلّ تلك المجالس.