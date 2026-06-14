البلقاء التطبيقية: استمرار التسجيل لامتحان الشامل للدورة الصيفية 2026

الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية، استمرار استقبال طلبات التسجيل لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2026، اعتبارا من الأحد 3 أيار 2026، وحتى نهاية دوام يوم 30 حزيران 2026.

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وأوضحت الجامعة أن عملية التسجيل تتم عبر الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة التي استكمل فيها الطالب متطلبات النجاح، وذلك وفقًا للتعليمات والترتيبات المعتمدة من وحدة التقييم والامتحانات العامة، مشيرة إلى أنه يحق للطلبة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة في هذا الفصل التقدم للامتحان.