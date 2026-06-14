البلقاء التطبيقية: استمرار التسجيل لامتحان الشامل للدورة الصيفية 2026

وأوضحت الجامعة أن عملية التسجيل تتم عبر الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة التي استكمل فيها الطالب متطلبات النجاح، وذلك وفقًا للتعليمات والترتيبات المعتمدة من وحدة التقييم والامتحانات العامة، مشيرة إلى أنه يحق للطلبة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة في هذا الفصل التقدم للامتحان.
ودعت الجامعة الطلبة الراغبين بالتقدم إلى الاطلاع على التعليمات ومخرجات التعلم الخاصة بالتخصصات المختلفة عبر الموقع الإلكتروني لوحدة التقييم والامتحانات العامة.
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