البلقاء التطبيقية الأولى محليًا و42 عالميًا بتصنيف الجامعات الخضراء

الوكيل الإخباري- أعلنت نتائج تصنيف "UI GreenMetric" للجامعات الخضراء لعام 2025 عن تصدّر جامعة البلقاء التطبيقية قائمة الجامعات الأردنية والبالغ عددها 12 جامعة، بعد تحقيقها المرتبة 42 عالميًا في تقدم لافت مقارنة بالعام الماضي.

اضافة اعلان



وأظهرت نتائج الأعوام الثلاثة الماضية تحسنًا واضحًا في أداء الجامعة البيئي، إذ جاءت في المرتبة 52 عالميًا عام 2023، ثم 53 عام 2024، قبل أن ترتقي هذا العام إلى المرتبة 42 من أصل 1547 جامعة أدرجت في التصنيف، نتيجة جهود متراكمة في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة المياه والنفايات، والتعليم والبحث العلمي، وتطوير النقل المستدام.



وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، إن هذا التقدم يؤكد نجاح المشروعات الاستراتيجية التي تبنتها الجامعة، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، مضيفًا ان العمل جارٍ على تنفيذ مشروعات إضافية تشمل التحول الرقمي الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وتعزيز منظومة النقل الصديق للبيئة، بهدف الوصول إلى قائمة أفضل 30 جامعة عالميًا.



من جانبه، أشار نائب رئيس الجامعة للتخطيط وضمان الجودة، الدكتور هيثم الشبلي، إلى أن تحقيق المرتبة 42 عالميًا جاء نتيجة عمل مؤسسي تشاركي ركّز على تحسين إدارة الموارد، وزيادة المساحات الخضراء، وتطوير بيئة جامعية مستدامة، وتعزيز البحث العلمي والتعليم المرتكز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.