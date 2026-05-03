البلقاء التطبيقية: بدء التسجيل اليوم لامتحان الشامل في دورته الأخيرة

الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن بدء التسجيل للدورة الصيفية 2026 لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) اعتبارًا من الأحد الموافق 3 أيار 2026.

وبيّنت الجامعة أن التسجيل سيستمر حتى يوم 30 حزيران 2026، من خلال الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة التي استكمل من خلالها الطالب متطلبات النجاح، وذلك وفقًا للترتيبات والإجراءات المعتمدة من وحدة التقييم والامتحانات العامة.