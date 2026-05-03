الأحد 2026-05-03 01:09 م

البلقاء التطبيقية: بدء التسجيل اليوم لامتحان الشامل في دورته الأخيرة

ل
أرشيفية
 
الأحد، 03-05-2026 10:59 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن بدء التسجيل للدورة الصيفية 2026 لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) اعتبارًا من الأحد الموافق 3 أيار 2026.

اضافة اعلان

 

وبيّنت الجامعة أن التسجيل سيستمر حتى يوم 30 حزيران 2026، من خلال الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة التي استكمل من خلالها الطالب متطلبات النجاح، وذلك وفقًا للترتيبات والإجراءات المعتمدة من وحدة التقييم والامتحانات العامة.


ودعت الجامعة الطلبة الراغبين بالتقدم إلى الدخول إلى الرابط المخصص للاطلاع على التعليمات ومخرجات التعلم الخاصة بالامتحان، عبر الموقع الإلكتروني لوحدة التقييم والامتحانات العامة:

https://shamel.bau.edu.jo/

وفي هذا السياق، أكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني حرص الجامعة على توفير بيئة امتحانية منظمة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، داعيًا المتقدمين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وحدة التقييم والامتحانات العامة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هل يخفّض ماء بذور الشيا الكوليسترول؟

طب وصحة هل يخفّض ماء بذور الشيا الكوليسترول؟

البطيخ

طب وصحة البطيخ .. هل هو مناسب لخسارة الوزن؟

احذروا الأطعمة فائقة المعالجة.. ضررها كبير جداً

طب وصحة احذروا الأطعمة فائقة المعالجة.. ضررها كبير جداً

مجموعة بنك الاتحاد تواصل مسيرة نمو راسخة في الربع الأول 2026

أخبار الشركات مجموعة بنك الاتحاد تواصل مسيرة نمو راسخة في الربع الأول 2026

حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل

اقتصاد محلي حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل

ب

أخبار محلية مركز إيداع الأوراق المالية يتيح الاطلاع المباشر على ملكيات الأوراق المالية عبر تطبيق "سند"

ل

أخبار محلية حسان: سنعمل بسرعة لافتتاح مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة

يوتيوب

تكنولوجيا يوتيوب تعلن عن ميزة جديدة



 
 






الأكثر مشاهدة

 