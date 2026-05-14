الخميس 2026-05-14 10:13 ص

البلقاء التطبيقية: بدء التسجيل للامتحان التأهيلي لغايات التجسير

الخميس، 14-05-2026 09:00 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن بدء استقبال طلبات التسجيل للامتحان التأهيلي لغايات التجسير اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17 أيار 2026، للطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط غير الأردنية، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس التعليم العالي في جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 26 آذار 2026، والمتضمن الموافقة على عقد دورة واحدة وأخيرة لهذا البرنامج.اضافة اعلان


ودعت الجامعة الطلبة الراغبين بالتقدم إلى الدخول إلى الرابط المخصص للاطلاع على التعليمات وآلية التقديم واستكمال إجراءات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوحدة التقييم والامتحانات العامة:

وبيّنت أن استقبال الطلبات يستمر حتى يوم الخميس الموافق 18 حزيران 2026، مع ضرورة دفع رسوم امتحان التأهيل وتثبيت التسجيل قبل انتهاء فترة التسجيل.

فيما ستُعقد جلسات الامتحان خلال الفترة من 23 حزيران ولغاية 30 حزيران 2026 حسب الجدول الذي سيعلن من قبل وحدة التقييم والامتحانات العامة.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني إلى أن هذه الدورة تأتي استجابة لقرار مجلس التعليم العالي، وحرصًا على إتاحة الفرصة أمام الطلبة لاستكمال متطلبات الامتحان التأهيلي لغايات التجسير، مؤكدًا التزام الجامعة بتوفير بيئة امتحانية منظمة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
 
 


