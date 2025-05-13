"البلقاء التطبيقية" تبحث ووفداً ألمانيا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المدن الإسفنجية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، مع وفد أكاديمي من الجامعات الألمانية اليوم الثلاثاء، سبل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المدن الإسفنجية والذي يشرف عليه المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة في الجامعة.

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كما بحث الجانبان تبادل الخبرات والمعارف في مجالات المياه والبيئة والتخطيط الحضري المستدام، وفرص التوسع في التعاون البحثي المستقبلي.