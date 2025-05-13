"البلقاء التطبيقية" تبحث ووفداً ألمانيا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المدن الإسفنجية

كما بحث الجانبان تبادل الخبرات والمعارف في مجالات المياه والبيئة والتخطيط الحضري المستدام، وفرص التوسع في التعاون البحثي المستقبلي.
وقال العجلوني، إن هذه الزيارة تأتي تجسيداً للتعاون البحثي والعلمي المشترك مع المؤسسات الأكاديمية الدولية، مشيراً إلى أن المشروع يمثل نموذجاً مبتكراً في إدارة مياه الأمطار وتعزيز كفاءة البنية التحتية البيئية، ما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية.
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