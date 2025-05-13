الثلاثاء 2025-05-13 04:08 م
 

"البلقاء التطبيقية" تبحث ووفداً ألمانيا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المدن الإسفنجية

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 01:21 م

الوكيل الإخباري-    بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، مع وفد أكاديمي من الجامعات الألمانية اليوم الثلاثاء، سبل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المدن الإسفنجية والذي يشرف عليه المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة في الجامعة.

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كما بحث الجانبان تبادل الخبرات والمعارف في مجالات المياه والبيئة والتخطيط الحضري المستدام، وفرص التوسع في التعاون البحثي المستقبلي.


وقال العجلوني، إن هذه الزيارة تأتي تجسيداً للتعاون البحثي والعلمي المشترك مع المؤسسات الأكاديمية الدولية، مشيراً إلى أن المشروع يمثل نموذجاً مبتكراً في إدارة مياه الأمطار وتعزيز كفاءة البنية التحتية البيئية، ما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية.

 

 
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