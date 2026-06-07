الأحد 2026-06-07 12:50 م

البلقاء التطبيقية تحصد المركزين الأول والثالث في جوائز صندوق الحسين للإبداع والتفوق

مبنى جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الأحد، 07-06-2026 12:00 م

الوكيل الإخباري-   فازت جامعة البلقاء التطبيقية بالمركزين الأول والثالث في مسابقة "انطلق" لجوائز صندوق الحسين للإبداع والتفوق لمشاريع التخرج في مجال تقنيات المياه، وذلك من خلال مشاريع متميزة لطلبة كلية الهندسة التكنولوجية.

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ويأتي هذا الإنجاز تأكيدا لنهج الجامعة في تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، وترسيخ الشراكة الفاعلة مع قطاعات الصناعة والإبداع والابتكار، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف القادرة على مواكبة متطلبات التنمية وسوق العمل.


وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، إن هذا الإنجاز يجسد المستوى العلمي المتميز الذي وصل إليه طلبة الجامعة، ويعكس جودة البرامج الأكاديمية والبيئة التعليمية الداعمة للبحث العلمي والابتكار.

 
 


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