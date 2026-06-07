البلقاء التطبيقية تحصد المركزين الأول والثالث في جوائز صندوق الحسين للإبداع والتفوق

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدا لنهج الجامعة في تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، وترسيخ الشراكة الفاعلة مع قطاعات الصناعة والإبداع والابتكار، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف القادرة على مواكبة متطلبات التنمية وسوق العمل.
وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، إن هذا الإنجاز يجسد المستوى العلمي المتميز الذي وصل إليه طلبة الجامعة، ويعكس جودة البرامج الأكاديمية والبيئة التعليمية الداعمة للبحث العلمي والابتكار.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يحتفي باليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
محكمة أمن الدولة تصدر حكمها على قاتل أبطال مكافحة المخدرات
-
وزارة التربية والتعليم تحول رواتب التعليم الإضافي والمسائي والمخيمات إلى البنوك
-
شراكة وطنية جديدة بين الجيش العربي والغذاء والدواء لدعم الأمن الغذائي والدوائي
-
الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية
-
الأمن يحذر: الصفحات الوهمية صياد يبحث عن ضحية
-
الفناطسة يعقد سلسلة لقاءات دولية وإقليمية مع اتحادات نقابية لتوسيع الشراكات وتبادل الخبرات