البلقاء التطبيقية تحصد المركزين الأول والثالث في جوائز صندوق الحسين للإبداع والتفوق

الوكيل الإخباري- فازت جامعة البلقاء التطبيقية بالمركزين الأول والثالث في مسابقة "انطلق" لجوائز صندوق الحسين للإبداع والتفوق لمشاريع التخرج في مجال تقنيات المياه، وذلك من خلال مشاريع متميزة لطلبة كلية الهندسة التكنولوجية.

اضافة اعلان



ويأتي هذا الإنجاز تأكيدا لنهج الجامعة في تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، وترسيخ الشراكة الفاعلة مع قطاعات الصناعة والإبداع والابتكار، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف القادرة على مواكبة متطلبات التنمية وسوق العمل.